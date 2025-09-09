Antonio Mastrovincenzo: "Sanità, dalla giunta solo spot fuori dalla realtà"

Sanità, scuola, economia, lavoro e turismo. Non è solo il motto dei "comizi d’amore per le Marche" lanciati dal candidato del centrosinistra Matteo Ricci, europarlamentare Pd. Sono anche i temi principali descritti da Antonio Mastrovincenzo, capolista nella lista dell’ex sindaco di Pesaro: "La giunta Acquaroli continua a fare spot elettoralistici non corrispondenti alla realtà – commenta – Recentemente ha annunciato un finanziamento di oltre 11,2 milioni di euro per l’assistenza educativa domiciliare e scolastica a favore di ragazzi e ragazze con disabilità e per i tirocini di inclusione sociale" . Un importo che secondo Mastrovincenzo sarebbe "uguale a quello del 2024, ma ridotto rispetto al 2020, quando ad amministrare la Regione c’era il centrosinistra, e venivano stanziati 11,5 milioni di euro", scrive.

Il numero dei potenziali "beneficiari – prosegue Mastrovincenzo – di questo intervento è però nettamente aumentato: si è passati da 6.394 a 7.067 nel 2023 (ultimo dato disponibile). La spesa media regionale annua per assistito è passata quindi da 1.798 euro a 1.649 euro, con una riduzione dell’8%, pur aumentando il numero di coloro che hanno richiesto di poter usufruire di questi servizi assistenziali". E poi ancora, lamenta il dem: "A questo si aggiunge il fatto che le 12 ore settimanali (18 ore per i ragazzi con disabilità gravissima) che dovrebbero essere erogate per l’assistenza educativa domiciliare, esistono in realtà solo sulla carta: le famiglie che abbiamo incontrato in questi giorni, ci segnalano come le ore settimanali in cui i loro figli usufruiscono del servizio sono al più cinque".

Stop "alle false narrazioni", attacca ancora Mastrovincenzo, "noi crediamo allora che sia corretto ripristinare la verità, soprattutto se si parla di persone in condizione di fragilità, che si vedono negato, di fatto, un servizio essenziale e fondamentale anche per le loro famiglie".

Accompagnati da poesie e musica, durante i suoi comizi Ricci ribadisce i temi della sua campagna elettorale. "È una regione che merita una sanità migliore perché oggi il diritto alla salute per tutti non è tutelato, merita un rilancio dell’economia, un lavoro più serio e ben pagato e merita di essere una regione più conosciuta, protagonista in Italia e più presente ai tavoli europei". È il "cambio di Marchè che abbiamo in testa", ha ripetuto ad alza voce Ricci nella giornata di domenica, in uno dei comizi. L’appuntamento elettorale è previsto per il 28 e il 29 settembre. Di conseguenza, a 20 giorni dal voto, sale l’attesa per la chiamata alle urne. I primi due appuntamenti dei ’Comizi d’amore’ di Ricci si sono tenuti domenica a Pesaro e CorinaldoMentre un altro attacco all’attuale presidente delle Marche viene da Maurizio Mangialardi, vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche e candidato del Pd a consigliere regionale. "Nel silenzio di Acquaroli alla Beko di Fabriano chiudono interi settori, gli investimenti non partono, la produzione è al palo e i lavoratori sono lasciati nell’incertezza sul proprio futuro", sottolinea. Invece Gianluca Carrabs, candidato per Avs contrasta "la presenza di soldati israeliani nella regione per ‘smaltire lo stress’", si tratta di "un’offesa alla nostra terra e alla nostra gente". Sul tema è intervenuta anche Lidia Mangani, candidata alla presidenza della Regione per il Partito comunista italiano (Pci) che chiede la sospensione dei rapporti della Regione con Israele "fino al rispetto del diritto internazionale".

Intanto oggi arrivano i ’big’ nazionali nel Piceno, in vista delle regionali. Sarà presente ad Ascoli il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, accompagnato dai candidati piceni al consiglio regionale, che appoggerà Ricci in questa tornata elettorale. Presente alle 19 al chiostro di San Francesco, anche il parlamentare Giorgio Fede. Ricci incontrerà domani gli ascolani: al chiostro di San Francesco, dalle 20.30 in poi. E sarà presente, per l’occasione, anche la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Scontata anche la partecipazione al comizio degli aspiranti consiglieri del Pd candidati per il Piceno.