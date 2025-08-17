Aquila smarrita ritrovata lungo la strada, lieto fine ai piedi del Nerone

Cagli (Pesaro Urbino), 17 agosto 2025 – Un’aquila spaesata sul ciglio della strada non è certo un incontro che si dimentica. È successo ieri sera a Cerreto di Cagli, ai piedi del monte Nerone, dove alcuni automobilisti si sono trovati davanti un rapace fermo sull’asfalto, apparentemente immobile.

La sorpresa è stata doppia: l’animale indossava ancora le bardature in cuoio alle zampe, segno inequivocabile che non si trattava di un esemplare selvatico, ma di un’aquila addestrata, fuggita al suo proprietario.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagli, che hanno subito allertato il Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) di Pesaro per le opportune verifiche.

Ma l’intervento, nato come potenziale operazione di soccorso, si è trasformato in una storia dal finale inaspettato e quasi tenero.

La squadra dei Vigili del fuoco di Cagli, infatti, raggiunta sul posto dal proprietario, ha potuto localizzare l’animale grazie al segnale Gps installato sull’imbracatura.

Niente catture spettacolari né manovre rischiose: l’aquila, in buone condizioni, ha semplicemente riconosciuto il padrone e si è avvicinata spontaneamente a lui, chiudendo la parentesi con un epilogo che ha il sapore del ricongiungimento.

Per i Vigili del fuoco, abituati a scenari ben più drammatici, un intervento anomalo ma tutt’altro che banale: garantire la sicurezza lungo la strada e allo stesso tempo evitare che l’animale potesse ferirsi o costituire un pericolo per gli automobilisti.

Alla fine resta la sorpresa di chi, passando da Cerreto, si è imbattuto in un’aquila come compagna di viaggio inattesa. Un incontro da raccontare, stavolta con la leggerezza di un lieto fine.