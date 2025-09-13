Arianna Meloni: "Acquaroli è avanti?. Non mi sorprende"

"Ho visto il sondaggio sulle Marche e sono rimasta contenta. Non mi ha sorpreso particolarmente, perché credo che Acquaroli abbia fatto un ottimo lavoro. E credo che i cittadini, nonostante gli strilli di qualcuno, se ne siano resi conto". Così Arianna Meloni, capo della segreteria politica di FdI, sul sondaggio Emg Different sulle regionali, che dà Acquaroli avanti di sei punti (52% contro il 46% di Ricci) e FdI primo partito. "Acquaroli ha fatto tantissimo, è una persona seria e concreta, una di quelle che portano a casa le idee e concretizzano i progetti. Speriamo tutto vada come deve, io sono sempre scaramantica…" E a proposito di sondaggi, ne arrivano altri due in zona Cesarini dall’esito molto simile. Il primo è stato realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera e dà il governatore uscente avanti di oltre cinque punti sullo sfidante dem (50,1% contro 44,8%). Quanto alle liste, sempre secondo Ipsos, il primo partito risulta Fratelli d’Italia (25%), seguito da Pd (21,6%), Forza Italia (7,3%), Alleanza Verdi-Sinistra (6,9%), Movimento Cinque Stelle (6,5%), Lega (5,9%), "I Marchigiani per Acquaroli" (4,8%), la civica "Matteo Ricci Presidente" (4%) e via via le altre. La coalizione di centrodestra conterebbe sul 49,9% dei consensi a fronte del 45% del centrosinistra. Acquaroli è davanti a Ricci anche nel sondaggio Dire-Tecnè (interviste tra il 10 e l’11 settembre). Il 51% degli intervistati indica il governatore uscente, mentre il 45,5% sceglie l’eurodem. Gli altri candidati sono al 3,5%, ma c’è ancora un 10% di incerti, con una stima dei votanti tra il 50 e il 54%. Le liste: FdI al 28%, Fi al 9%, Lega al 5% (le altre liste del centrodestra al 9%). Sul fronte del centrosinistra, il Pd a oggi avrebbe il 25% dei voti, Avs il 7%, l’M5S il 5% (altre liste per Ricci l’8,5%).