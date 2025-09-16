Arriva Vannacci, a Jesi finisce impiccato a testa in giù

JESI (Ancona)

ll generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, giovedì approda ad Ancona e prima a Jesi dove domenica è comparsa una scritta contro di lui. Lo schemino dell’impiccato che porta il suo nome impresso in nero sul muro di un’abitazione tra viale della Vittoria e via Mercantini. A denunciare la ‘minaccia’ sul muro è stato lui stesso dai social lanciando bordate a sinistra. Ad Ancona Vannacci sarà giovedì alle 18 alla Mole Vanvitelliana, prima alle 13 a Jesi al Cirvolo cittadino solo su prenotazione. "L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – rappresenta un’importante occasione di confronto con cittadini, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando l’impegno della Lega a rafforzare il dialogo diretto con il territorio e ad ascoltare le istanze delle comunità locali". Vannacci ha commentato così la vicenda: "VAdo a Jesi, nelle Marche, dove qualcuno mi vuole impiccato a testa in giu’. Vediamo se ora la sinistra si dissocia dagli antifascisti. Ma io MENEFREGO! Noi nelle scuole, nelle università, nelle piazze e nelle sale come Charlie Kirk".

sa. fe.