Arrivano gli influencer per le calzature

Via alla campagna di influencer marketing internazionale frutto dell’accordo tra Assocalzaturifici e Regione Marche. Su impulso del governatore Acquaroli, la Regione "sta portando avanti strategie qualificate e di valore per promuovere le eccellenze del made in Marche nel panorama internazionale". "È un’idea progettuale ad ampio respiro, non solo per rilanciare il prestigio del comparto calzaturiero sui mercati europei – dice Marina Santucci (in foto), direttrice Atim –, ma anche per valorizzare l’eccellenza produttiva con strategie innovative di comunicazione e networking". La campagna prevede un calendario di azioni mirate. Si partirà col primo incoming di influencer tedeschi in visita nelle Marche per scoprire il territorio sul piano culinario, culturale e produttivo, con un focus sull’eccellenza manifatturiera nei settori di calzatura, pelletteria e accessori moda. Bis a settembre con influencer tedeschi e scandinavi. Ai primi di luglio ci sarà un evento di networking a Bruxelles, per favorire partnership commerciali; ad agosto, poi, la partecipazione a Supreme Monaco. Una presenza qualificata delle ditte marchigiane con un’iniziativa di networking per consolidare i rapporti con il mercato tedesco.