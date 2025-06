Aspettando Azione, ma il simbolo non ci sarà

Aspettando Godot, quel simpatico signore che prima o poi arriverà, ma alla fine non arriva mai. Ecco, gli somiglia tanto la storia di Azione di Carlo Calenda alle regionali d’autunno nelle Marche: ovunque e da nessuna parte. Avrebbe dovuto gonfiare le vele del campo largo del dem Matteo Ricci ("ho fiducia", diceva lui), ma poi ecco la presidente regionale Germana Sorbi accomodarsi tra i maggiorenti del centrodestra nelle prime file della platea dell’Eurosuole Forum di Civitanova per il debutto della campagna elettorale bis del governatore Francesco Acquaroli. Toh, più di un indizio, annotarono i cronisti. E dunque Acquaroli o Ricci? Il vaticinio potrebbe deludere: né l’uno, né l’altro, almeno ufficialmente, un po’ l’uno e un po’ l’altro nella diaspora che prevedibilmente si aprirà nel partito. Morale: il simbolo di Azione alle regionali con ogni probabilità non ci sarà, e tana libera tutti (o quasi), sempre che qualcuno non riesca a convincere all’ultimo l’imprendibile pattuglia centrista, stretta tra i veti di Cinque Stelle e Avs da una parte e dall’altra la prospettiva di civiche ammucchiate sotto insegne anonime o puramente elettoralistiche difficili da digerire. La verità è che il partito è spaccato e se ad esempio l’ex sindaco di Fano Massimo Seri e il civitanovese Ivo Costamagna dovrebbero accasarsi nella lista dei "Riformisti per le Marche" con Italia Viva e Voce alle Marche, il coordinatore regionale Tommaso Fagioli e altri potrebbero invece virare verso il centrodestra, magari in una lista civica con qualche dissidente di Iv. Ma attenzione, dicono che lunedì Azione dovrebbe tornare ancora a riunirsi. Chi vuol essere lieto sia, di doman non c’è certezza...

ale. cap.