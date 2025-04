Bagnini obbligatori sulle spiagge: "Sos personale, aperture a rischio"

di Beatrice Grasselli

ANCONA

Dopo settimane di incontri, le disposizioni del ministro Salvini, che stabiliscono la stessa durata della stagione balneare per tutto il territorio nazionale (dal 17 maggio al 21 settembre) e indicano di provvedere obbligatoriamente in questo periodo all’attivazione del servizio di salvataggio, spiazzano la categoria dei balneari, che già dall’anno scorso lamentavano difficoltà nel reperire personale per i periodi non compresi nelle vacanze estive degli studenti, a giugno e settembre. Per questo, al tavolo di concertazione con Regione, Comuni e Capitaneria di porto, le associazioni di categoria stavano lavorando a una mediazione per risolvere i problemi sopravvenuti già nel 2024. Ora il confronto è tutto da riaprire, secondo Andrea Giuliani, responsabile per Confartigianato delle imprese demaniali di Ancona e Pesaro-Urbino.

Giuliani, perché queste disposizioni orientate a migliorare la sicurezza dei bagnanti e ad allungare la stagione preoccupano così tanto la categoria?

"Ogni territorio ha caratteristiche diverse. A livello regionale, la gestione delle competenze in materia ha sempre ben consentito di trovare soluzioni per garantire la sicurezza dei bagnanti e l’apertura delle attività. Ai tavoli stavamo ragionando sulla possibilità di ampliare l’obbligo del salvataggio dal primo giugno al 7 settembre, mentre per maggio erano in campo ipotesi sulla previsione di piani di sicurezza condivisi e realizzabili. Ma ora, con le ultime indicazioni, è tutto da rivedere. Il problema serio per la nostra regione è che non si trova il personale per l’attività di salvataggio. I bagnini che stanno sulle torrette sono quasi tutti studenti: fino all’inizio di giugno e dopo la prima settimana di settembre sono impegnati con le attività di studio e non disponibili per il lavoro".

Quindi, quali proposte metterete sul tavolo?

"È ovvio che bisogna continuare il dialogo con Capitaneria, Regione e Comuni. Auspichiamo che si possano trovare soluzioni di presenza più soft per il periodo che va dal 17 al 31 maggio e dall’8 al 21 settembre, prevedendo eventualmente una presenza del personale di salvataggio non in tutte le torrette, non tutti i giorni e non in tutti gli orari. Non possiamo negare che questo provvedimento, giunto a ridosso dell’avvio della stagione, ci mette in crisi. Se fosse arrivato all’inizio dell’anno, avremmo avuto il tempo per organizzarci, prevedendo insieme alla Regione iniziative specifiche per formare personale. Così invece diventa tutto molto complicato".

In Romagna, però, i vostri colleghi non hanno fatto levate di scudi.

"La situazione è molto diversa. In Romagna la stagione è sempre stata storicamente più lunga rispetto a quella marchigiana e negli anni sono nate cooperative di servizi per il salvataggio e le attività balneari molto attive, che permettono di rispondere alle nuove indicazioni".

A questo punto, se non troverete un’apertura nei confronti delle vostre richieste, che potrebbe succedere?

"Non vedo molte soluzioni. I balneari saranno costretti a tenere chiusi gli stabilimenti. Nei prossimi giorni, prima che siano emesse ordinanze da parte dell’autorità marittima, è assolutamente necessario riprendere il dialogo. Noi per primi siamo d’accordo sulla necessità di allungare la stagione, ma per farlo serve il tempo necessario a organizzare il contesto e finora non è stato possibile. In questo modo arriviamo all’assurdo. Se non si troveranno soluzioni praticabili, la bassa stagione anziché essere rilanciata morirà, perché gli stabilimenti saranno chiusi e ciò peggiorerà la situazione anche sul piano della sicurezza, perché oltre a non esserci i bagnini sulle torrette, mancheranno anche quelli a terra".