Bandi per 2,5 milioni. Iniziative per crescere e anche attirare gente

La Regione Marche ha annunciato il lancio di importanti bandi a sostegno della cultura, per un valore complessivo che supera i 2,5 milioni di euro. Il bando triennale “Contributi per interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Aggregazioni culturali” finanzia progetti promossi da enti pubblici non statali marchigiani, capofila di reti composte da almeno tre comuni. L’obiettivo è sostenere la gestione condivisa di musei, archivi, biblioteche, teatri, parchi archeologici ed edifici monumentali. Le risorse ammontano a 1.275.474 euro per il triennio 2025-2027. Ogni aggregazione dovrà presentare un progetto triennale e nominare un Direttore di rete entro il 30 settembre 2025.

Il bando “Contributi per la valorizzazione dell’Arte Contemporanea” mette a disposizione 441.510 euro per il 2025: 208.981 destinati agli enti pubblici e 232.528 a fondazioni e associazioni private. L’obiettivo è sostenere progetti capaci di promuovere l’Arte Contemporanea attraverso il coinvolgimento di artisti, curatori, critici, professionisti del settore e istituzioni culturali come Accademie, Università e Fondazioni, con particolare attenzione alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale di “Centri per il contemporaneo”.

Torna anche il bando per gli “Eventi espositivi di rilievo regionale e nazionale”, che sostiene iniziative capaci di generare ricadute culturali e turistiche sui territori. Lo stanziamento previsto è di € 539.623, di cui € 262.944 per enti pubblici e € 276.679 per istituzioni private e imprese.

È infine previsto per maggio il lancio del bando per la digitalizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico, destinato a enti pubblici e soggetti privati, con un budget di circa € 343.400 per il biennio 2025-2026. Nella foto, l’assessora alla cultura Chiara Bondi.