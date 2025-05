Base Popolare x

La lunghissima traversata nel deserto di Base Popolare non è ancora finita, quasi fossero le sette fatiche d’epica memoria. All’orizzonte c’è l’accordo (annunciato) con il centrodestra del governatore Francesco Acquaroli, ma prima di arrivare alla meta il drappello di valorosi guidati dall’ex governatore Spacca dovrà passare dall’ennesima verifica – l’assemblea regionale, convocata per sabato mattina all’hotel Cosmpolitan di Civitanova –, con scenari prevedibili ma non troppo, visti i precedenti. E le defezioni. La direzione regionale – l’altroieri, ad Ancona – ha votato tra contestazioni e accuse incrociate un atto di indirizzo che traghetta il movimento verso l’appoggio ad Acquaroli, ma lasciando per strada dissidenti di peso. Uno stillicidio. Dopo le dimissioni di Maurizio Tosoroni, ecco quelle in serie dell’ex sindaco Mauro Falcucci (vice coordinatore della provincia di Pesaro), del vice coordinatore regionale Mauro Giustozzi e di Stefano Cencetti, tesoriere, legale rappresentante, coordinatore provinciale di Fermo e tra i fondatori di Base Popolare con Spacca e Paola Giorgi.

"Dimissioni irrevocabili dal direttivo e da ogni altra carica, messe nero su bianco in una comunicazione consegnata alla direzione, che poi ho lasciato immediatamente", scandisce Cencetti, che nel day after è anche l’unico a parlare tra i protagonisti della diaspora. Il motivo? "Non mi interessano le questioni personali pure sollevate in più di un’occasione – chiarisce –, piuttosto contesto fermamente il metodo adottato per la scelta delle alleanze (Acquaroli o Ricci), perché sono mancate proprio la chiarezza e la trasparenza delle quali ci siamo riempiti la bocca a ogni piè sospinto. E se mancano tra noi, difficile poi sventolarle con gli elettori". "Ecco – aggiunge –, la piramide rovesciata dalla base al vertice sulla quale abbiamo fondato Base Popolare in questo caso non s’è vista proprio, non c’è stata collegialità nelle scelte". E tanti saluti.

Raimondo Orsetti, coordinatore regionale del partito, prova a ridimensionare il terremoto a una scossetta di assestamento. "In direzione siamo trentotto – dice –, se anche se ne vanno in tre non mi sembra un disastro. Peraltro, sono più questioni di metodo che di sostanza: per esempio, Giustozzi era per l’accordo con Acquaroli, ma ha sollevato problemi di altro tipo. Il fatto poi che io abbia messo sul tavolo anche le mie dimissioni è stato solo un segnale: se il problema è la direzione, sono pronto a lasciare". Invece resta in sella e blinda il voto espresso in direzione, contro chi contesta che mancasse il numero legale. "Ha votato chi era rimasto, una ventina di persone. E hanno votato all’unanimità. Ma si tratta di un atto di indirizzo – spiega –, non richiede un quorum. Peraltro a decidere sarà l’assemblea, che è sovrana". Sul perché Base Popolare abbia scelto Acquaroli, Orsetti spiega che "man mano si è percepito che al nostro interno c’era più propensione per un certo tipo di progetto che per l’altro. La maggior parte dei nostri si è trovata in piena sintonia con Acquaroli, che ha fatto anche autocritica e ha mostrato disponibilità a costruire un percorso insieme. Per Ricci c’è grande rispetto, è un ottimo amministratore. È chiaro che può aver pesato anche il fatto che l’incontro con lui non ci sia stato".