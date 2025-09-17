Battistoni (Forza Italia): "Noi secondo partito. Saremo determinanti"

"Come sosteneva Cesare Pavese, ‘conta quello che si fa, non quello che si dice’. Ecco, quando la sinistra era al governo della Regione, non ha fatto nulla di quello che oggi predica e ogni volta che governiamo noi, sfodera le migliori ricette: perché non le ha messe in campo nei lunghi anni di governo delle Marche?"

Francesco Battistoni, parlamentare e commissario regionale di Forza Italia, parla degli ultimi giorni di campagna elettorale e dell’impegno per vincere le regionali, senza accontentarsi dei sondaggi favorevoli. "Certo, i sondaggi ci incoraggiano e ci spingono a fare di più – dice Battistoni –, ma la vittoria si potrà celebrare solo il pomeriggio del 29 settembre".

Quella delle Marche è considerata un’elezione dal valore nazionale: perché è così importante?

"Le elezioni sono sempre importanti. Sono sicuro che infliggeremo un altro dispiacere al centrosinistra e il risultato delle Marche farà da apripista nelle altre regioni".

Lei pochi giorni fa ad Azzurra Libertà, a San Benedetto, ha confermato l’impegno di Forza Italia a fare crescere una classe dirigente giovane, ma la Lega vi accusa di avere saccheggiato i loro eletti. Che cosa risponde?

"Gli avversari politici sono nello schieramento opposto. Forza Italia ha amministratori e assessori che provengono dal movimento giovanile e che per passione si sono avvicinati alla politica e al nostro partito. Se poi qualcuno nel centrodestra si riconosce più nei nostri principi, ne siamo felici. Analizzando le classi dirigenti degli altri partiti, ci si accorge che diversi provengono da Forza Italia e la stessa Lega ha candidato persone che fino al giorno prima erano iscritte a Fi. Ma noi non recriminiamo nulla, perché gli avversari sono dall’altra parte del campo".

L’obiettivo di Forza Italia è di diventare il secondo partito della coalizione?

"Decisamente sì, vogliamo vincere ed essere determinanti. Puntiamo a un risultato molto positivo".

Tra le priorità per i prossimi cinque anni c’è il termovalorizzatore?

"Le priorità sono tante. Prima di tutto vogliamo portare avanti la buona politica del presidente Acquaroli e della sua giunta messa in campo in questi cinque anni. Tra le priorità, metto le politiche del fondo di coesione, e siamo la prima regione italiana per l’utilizzo dei finanziamenti, e poi le politiche ambientali, di tutela della costa e di attenzione verso i lavoratori. Dobbiamo continuare a impegnarci per far uscire le Marche dall’isolamento, per la tutela delle tipicità e per assicurare il benessere dei cittadini, a partire dalla sanità, puntando sulle Case di comunità e sull’esempio positivo di Porto Sant’Elpidio".

La Link university sta aprendo le iscrizioni ai corsi universitari nelle Marche. L’accusa del centrosinistra è di penalizzare l’università pubblica: cosa replica?

"L’iniziativa privata può crescere di pari passo con il pubblico. Link University è una opportunità per i giovani di non lasciare le Marche e per avere più medici".