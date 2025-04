Beko, la fumata bianca. Accordo firmato a Roma fra esuberi e investimenti

C’è la firma. Beko Europe ha sottoscritto ieri, in serata, l’accordo quadro a Roma con il Governo, le Regioni e le parti sociali sul piano di trasformazione industriale per l’Italia. L’accordo, che segue l’approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori avvenuta nei giorni scorsi, prevede un investimento di 300 milioni di euro, di cui un terzo sarà destinato alla Ricerca e Sviluppo. Lo stabilimento di Siena,invece, cesserà le attività produttive entro la fine dell’anno 2025 e sarà coinvolto in un progetto di reindustrializzazione. L’accordo riduce gli esuberi da oltre 1.900 a 1.284. "Abbiamo raggiunto il miglior risultato possibile nelle attuali condizioni grazie soprattutto all’utilizzo della Golden Power – ha commentato il governatore Francesco Acquaroli –. Si apre una fase nuova che auspichiamo lasci alle spalle le incertezze del passato. Le Marche sono la culla dell’elettrodomestico italiano Non si tratta solo di fabbriche, ma di comunità intere". Venendo ai siti marchigiani, a Melano sarà localizzato l’Hub europeo per la produzione di piani cottura a gas, radianti e a induzione. L’investimento sarà di circa 62 milioni di euro e interventi per miglioramenti dell’efficienza energetica anche con pannelli solari, per 1,5 milioni. Il sito di Comunanza continuerà la produzione di lavatrici e lavasciuga ad alta capacità, puntando su prodotti di fascia alta. Sarà assegnata al sito la produzione di una nuova lavasciuga. L’investimento complessivo sarà circa 15 milioni di euro e 3 milioni per l’installazione di pannelli solari.