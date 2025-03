Beko, trattativa verso lo stallo. Muro dei sindacati sugli esuberi: "Vanno esclusi o niente intesa"

COMUNANZA (Ascoli)Quasi otto ore di confronto, ieri, non sono servite a dirimere tutte le criticità relative alla vertenza Beko. Sindacati, rappresentanti del governo e multinazionale si sono ritrovati al Mimit, (ministero delle imprese e del made in Italy), a Roma, per un nuovo vertice che di fatto ha portato a un piccolo passo in avanti nella trattativa, ma non a risolvere il nodo relativo agli esuberi. A rischio di licenziamento, soltanto per quanto riguarda le Marche, ci sono ancora 210 lavoratori nel Fabrianese (64 nella fabbrica di Melano, Fabriano, e il resto nel settore impiegatizio) e 80 operai nello stabilimento piceno di Comunanza. Rispetto all’ultimo incontro del 14 marzo, comunque, la multinazionale si è impegnata a ridurre ulteriormente il numero degli esuberi di una decina di unità per quanto riguarda le sedi di Fabriano e di una ventina di dipendenti nel Piceno. Nel complesso, restano in Italia più di mille esuberi: oltre a quelli negli stabilimenti marchigiani, 312 a Cassinetta (Varese), 40 a Carinaro (in provincia di Caserta) e 288 a Siena. Per il sito produttivo toscano resta la previsione dello stop della produzione alla fine dell’anno e ancora non c’è una soluzione alternativa.

Ma ieri si è discusso anche di investimenti futuri. A tal proposito, Beko Europe ha confermato l’intenzione di avviare due progetti per nuovi prodotti premium nei siti di Cassinetta e di Melano. Per Comunanza, invece, arriverà un nuovo modello di prodotto, che dovrà essere definito entro tre mesi. Il tavolo, presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto e alla presenza dei vertici aziendali (che non hanno rilasciato dichiarazioni), è stato preceduto da un incontro tra il ministro Adolfo Urso e le organizzazioni sindacali. La sottosegretaria Bergamotto, poi, ha comunicato che nei prossimi giorni avvierà confronti con le Regioni in cui sono situati i siti produttivi di Beko per esplorare gli strumenti di sostegno finanziario da attivare. I sindacati, comunque, si dichiarano ancora insoddisfatti e scrivono nero su bianco che "sarà impossibile un accordo senza un impegno vero che escluda i licenziamenti". "Abbiamo chiesto al governo di coinvolgere le Regioni Lombardia e Marche per tentare di scongiurare la chiusura dei centri di ricerca – fanno sapere i rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm –. Chiediamo un immediato confronto di dettaglio a proposito di ogni stabilimento, che chiarisca l’articolazione e le ricadute degli investimenti e delle missioni produttive. Altri nodi sono legati agli eventuali incentivi all’esodo, per i quali non abbiamo ricevuto una risposta accettabile, essendo assai inferiori rispetto a quelli pattuiti in passato, e agli ammortizzatori sociali, che noi chiediamo conservativi con meccanismi di rotazione e in ogni caso tali da escludere davvero i licenziamenti".

Pur essendo molto complicata la situazione, i sindacati speravano in un esito diverso dell’ennesimo confronto, come hanno rimarcato al termine del summit. Per quanto riguarda Comunanza, alla fine dell’incontro, si è parlato anche dei 34 operai interinali, che proseguiranno il rapporto di lavoro. Il sindaco Domenico Sacconi ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto, auspicando però che si risolva completamente il nodo degli esuberi. Un nuovo incontro tecnico con l’azienda e le organizzazioni sindacali è stato convocato dal Mimit il 2 aprile.