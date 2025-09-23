Bersani: "Vinciamo qui per costruire l’alternativa"

CIVITANOVA (Macerata)Vincere nelle Marche per costruire l’alternativa al governo nazionale. Pier Luigi Bersani lancia la volata a Matteo Ricci dalla piazza di Civitanova, davanti a più di cinquecento persone e con Lidia Iezzi, candidata Pd, sul palco. "Un’alleanza così ampia che appoggia Ricci c’è bisogno che abbia successo, perché se vinciamo sarà un fatto politico nazionale, che lancerà l’alternativa. Quella popolare c’è già e basta guardare alle manifestazioni per Gaza". Sono parole dell’ex segretario Pd che, più volte sollecitato sulle Marche come Ohio d’Italia, ha chiesto "la vittoria, perché a quel punto si muovono delle cose, ve lo garantisco. Diamoci sotto allora e non stiamo lì a pettinare le bambole!"

L’ultimo miglio, "gli ultimi centimetri", per dirla alla Ricci, che pompa entusiasmo: "Vincerò perché i marchigiani vogliono cambiare e non meritano la mediocrità in cui li ha confinati il centrodestra. È un testa a testa, ma sta crescendo l’onda del cambiamento. Abbiamo avuto meno soldi, la sproporzione delle forze in campo è stata pazzesca, ma abbiamo dalla nostra parte una mobilitazione mai vista. Se tutti faremo la nostra parte vinceremo e la regione sarà un grande laboratorio politico". I problemi della sanità, l’economia in affanno i temi su cui Ricci ha martellato, ma molto spazio ha preso il dramma di Gaza, con Ricci che ha ribadito "il riconoscimento dello Stato di Palestina al primo Consiglio regionale" e con Bersani che ha salutato la mobilitazione "con orgoglio e gioia. Ci sono stati, è vero, atti di stupida violenza, episodi minimi rispetto a ciò che è successo nel Paese".

Poi l’accusa al governo, che "insieme alla Germania blocca in Ue le misure contro Israele. I tedeschi si può capirli, forse hanno un complesso di inferiorità. Anche Meloni forse ce l’ha, ma noi no, non siamo quelli delle leggi razziali". E ancora più duro: "Chi tiene il moccolo al massacratore Netanyahu deve andare a casa in paesi, regioni, a Roma". Quanto al capitolo dell’odio che inquina il dibattito politico, "fa parte del vittimismo della destra", ha detto Bersani, mentre Ricci ha affrontato la questione sul piano personale, "perché contro di me c’è stato uno squadrismo mediatico". In chiusura, nel parlare di investimenti sulla sicurezza, Ricci ha sganciato parole che riguardano il movimento di denaro che gira a Civitanova. "Sono venuto qui diverse volte e ho visto cose che non mi piacciono, meccanismi economici di pulizia dei soldi che non mi piacciono per niente".

Lorena Cellini