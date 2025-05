Bis del civico Rossi: "Mi candido ancora"

Il consigliere regionale di Apecchio (Pesaro e Urbino), Giacomo Rossi ("Civici Marche"), brucia tutti sul tempo e annuncia la ricandidatura alle elezioni regionali, costituendo il comitato elettorale. "In questi cinque anni – dice – ho lavorato h 24 per il nostro territorio, occupandomi di tante problematiche, da quelle più piccole alle più importanti, e riuscendo a ottenere anche diversi risultati. Ho sempre risposto a tutti, senza distinzioni, e spero che questo rapporto possa continuare, ma dipenderà dai cittadini". "Chiedo quindi di supportare la mia candidatura – aggiunge – e per chi vuole, di entrare nel comitato elettorale, che organizzerà e seguirà la lunga campagna elettorale. Tutto ciò per potere esserci ancora, per tutti".