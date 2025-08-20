Blitz nella residenza per anziani. Un arresto per maltrattamenti

Ha destato scalpore la notizia del blitz dei Nas nella ‘Casa dei Melograni’ (gestita della società ‘La casa del Sorriso’) che, all’alba del 13 agosto, ha portato all’arresto di una operatrice della struttura, A.F., residente nel Fermano, sprovvista di qualifica (non è Oss, né infermiera) alla quale sono stati contestati maltrattamenti, lesioni personali su un anziano (pare si tratti di un caso che riguarda un solo ospite della struttura) oltre ad esercizio abusivo della professione. La donna, difesa dall’avvocato Donatella Sciarresi, nell’interrogatorio di garanzia avvenuto lo stesso giorno, davanti al Gip, Maria Grazia Leopardi, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

La struttura in cui l’operatrice lavora da una decina d’anni, regolarmente assunta, è una comunità alloggio per anziani autosufficienti (ne può ospitare 12) e centro diurno per anziani non autosufficienti (l’autorizzazione è per 8 unità) e i fatti per i quali i familiari di uno degli ospiti hanno inoltrato la pesante segnalazione- denuncia ai Nas, sarebbero avvenuti in orario notturno, nel corso degli ultimi due, tre mesi. Del fatto che dopo il blitz dei Nas (che avevano verbalizzato l’identificazione degli ospiti della struttura, senza eccepire nulla alla gestione), c’erano state conseguenze di tipo penale per la dipendente, la società ‘La Casa del Sorriso’ (che gestisce la struttura) di Marco e Roberto Putzu, padre e zio del consigliere regionale uscente di Fratelli d’Italia Andrea Putzu, è venuta a conoscenza solo il 14 agosto, tramite una Pec del legale della donna in cui si comunicava, appunto, che l’operatrice non sarebbe andata al lavoro perché raggiunta da un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari.

Al riguardo ‘La casa del sorriso’ precisa: "Non siamo assolutamente coinvolti in alcun tipo di procedimento amministrativo o penale, tanto da non aver ancora ricevuto nessuna comunicazione dagli inquirenti. Qualora fossero confermate le pesanti accuse a carico della dipendente, saremmo parte lesa. Intanto, abbiamo avviato una approfondita indagine interna per tutelare e garantire al meglio gli ospiti che risiedono nella struttura e stiamo valutando l’adozione di ogni opportuno provvedimento disciplinare nei confronti della dipendente indagata".

Tirando le somme, ad oggi, dunque, c’è un ordine di custodia cautelare con gli arresti domiciliari per la dipendente; c’è la società che sostiene di non essere parte in causa, che sta verificando e, nel caso, si prepara a prendere provvedimenti di carattere disciplinare; c’è la circostanza di una denuncia sporta dai familiari per fatti non preventivamente segnalati ai gestori che non avevano mai avuto alcuna avvisaglia in tal senso.

Un aspetto quest’ultimo che è fonte di perplessità anche per la difesa, poco incline a credere che, dopo anni di lavoro, l’operatrice possa essersi prodotta in tali comportamenti. Va anche detto che, durante i turni di notte, di turno c’è sempre o un’Oss o un’infermiera, oltre all’operatrice. "Faremo istanza di riesame – aggiorna la Sciarresi - per chiedere la misura meno afflittiva o la revoca della misura cautelare e poi aspettiamo che venga fissata l’udienza al tribunale del riesame di Ancona".

Sarà da chiarire la presenza di un numero di ospiti superiore a quelli autorizzati, ma qui la ‘palla’ passa al Comune, che dovrà procedere con gli accertamenti del caso e poi intimare alla società di mettersi in regola.