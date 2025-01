Bollino azzurro nelle Marche per 7 presidi sanitari ‘virtuosi’ sul tumore alla prostata: quali sono

Ancona, 17 gennaio 2025 – L’azienda ospedaliero universitaria delle Marche - presidio Umberto I e G.M Lancisi e l’Inrca di Ancona, l’ospedale Carlo Urbani di Jesi, il presidio ospedaliero di Fermo, gli ospedali di Macerata e Civitanova, e il San Salvatore di Pesaro hanno ottenuto il riconoscimento del Bollino Azzurro.

Nelle Marche sono quindi sette i centri virtuosi nell’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e sulle complicanze funzionali post-chirurgiche. Grande la soddisfazione da parte delle direzioni sanitarie.

In totale in Italia sono 156 gli ospedali premiati dalla Fondazione Onda. “I centri che hanno ottenuto il Bollino – spiega la presidente Francesca Merzagora - costituiranno una rete di scambio di esperienze e di prassi virtuose e offriranno alla popolazione l’opportunità di essere correttamente informata attraverso campagne di comunicazione mirate e di fruire di servizi gratuiti in occasione di giornate dedicate, con l’obbiettivo di sensibilizzare e avvicinare a diagnosi e cure appropriate. Quest’anno ricorre il ventennale di Fondazione Onda: è nostro intento realizzare un sito dedicato al Bollino Azzurro, contenente delle schede per ogni ospedale premiato per facilitare l’utenza nella scelta del centro più indicato alla propria problematica di salute”.

La Lombardia è la regione con più strutture sanitarie munite di Bollino Azzurro, ben 33. Gli ospedali che hanno aderito all’iniziativa sono stati valutati da un’apposita commissione costituita da Fondazione Onda, fra cui figurano i nomi di Carlo Bettocchi, direttore di andrologia dell’azienda ospedaliero universitaria di Foggia - Ospedali Riuniti, Orazio Caffo, direttore oncologia medica Apss Trento Presidio Ospedaliero S. Chiara, Roberto Carone, già primario della neuro-urologia e unità spinale e presidente emerito Città Della Salute di Torino - Fondazione Italiana Continenza, Giario Conti segretario Siuro (Società italiana di uroncologia), e Rolando Maria D’Angelillo, direttore radioterapia del dipartimento di oncoematologia, Policlinico Tor Vergata di Roma.

La partecipazione all’iniziativa era aperta a tutti gli ospedali partendo da quelli del network Bollino Rosa di Fondazione Onda. La valutazione delle 165 strutture ospedaliere candidate e la conseguente assegnazione del Bollino Azzurro a 156 di esse, si sono basate sulla compilazione di un questionario di mappatura articolato su 34 domande.