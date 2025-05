Brodetti da primato. La sfida degli chef. Vetrina in Spagna

FANO (Pesaro e Urbino)Otto chef alla ricerca del titolo. Otto cuochi di talento che esprimeranno tutto il loro sapere e sapore per diventare campioni d’Italia delle zuppe di pesce. È tutto pronto per la 23esima edizione del festival del brodetto e delle zuppe di pesce, organizzato da Confesercenti e in programma dal 30 maggio al 2 giugno al Lido di Fano, sul lungomare Simonetti. Ecco gli otto chef in gara, che si esibiranno al palabrodetto: Antonio Montebelli, Giuseppe Bizioli, Stefano Gaggìa, Simone Ciccotti, Domenico Ruggeri, Paolo Fiaschi, Daniele Zennaro e Domenico Piccinini. La gara è aperta al pubblico, che potrà degustare e votare le zuppe. Attesa anche per i cooking show con lo chef napoletano Roberto Di Pinto, stella Michelin con il ristorante Sine di Milano, Monica Pannacci con il suo seguito da un milione di follower e, spazio all’inclusione, i ragazzi delle cooperative "Giò" e "Hopen house". E inoltre laboratori per bambini e menù a tema nei ristoranti. Tra gli eventi collaterali, in programma i concerti di Raphael Gualazzi e Marina Rei.

Intanto BrodettoFest è stata presentata ieri con successo al ‘Sea Food Global Expo’ a Barcellona, l’appuntamento più importante dell’anno per il mercato globale dei prodotti ittici, distribuito in nove padiglioni con espositori di oltre 87 Paesi. Ospite del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’evento di Fano è stato inserito in calendario come unico evento della Regione Marche, nonché come progetto italiano legato alla sostenibilità e alla valorizzazione della pesca locale. "La nostra presenza a Barcellona ci investe anche quest’anno di orgoglio e responsabilità – affermano il presidente Confesercenti di Pesaro e Urbino, Pier Stefano Fiorelli, e il direttore Alessandro Ligurgo –. L’orgoglio è quello di vedere BrodettoFest ambasciatore del territorio e delle sue tradizioni, non solo il nostro pescato, ma anche altre tipicità, dai vini marchigiani all’olio; la responsabilità è quella di voler rappresentare al meglio una città, Fano, e una regione, le Marche, dal ricchissimo potenziale turistico e culturale, oltre che enogastronomico". "Siamo qui, inoltre, per sottolineare come il festival sia anche un luogo di approfondimento e di confronto sul tema della pesca in Adriatico e nel Mediterraneo e sui regolamenti, le restrizioni e le problematiche del settore – aggiungono –. Un confronto che da anni portiamo avanti con i nostri interlocutori, in particolare con i pescatori".

Il pomeriggio al ‘Sea Food Global Expo’ di Barcellona è quindi proseguito con la degustazione di brodetto alla fanese a cura della Flotta Gaudenzi Antonio srl, una famiglia di pescatori di Fano da quattro generazioni, specializzati nella piccola pesca, nella pesca d’altura e nella trasformazione di specie che altrimenti sarebbero poco utilizzate, così da conferire loro un nuovo valore.

Davide Eusebi