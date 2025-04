Buondonno (Sinistra): "Ricci candidato forte. Spacca stia altrove"

Giuseppe Buondonno, fermano, già assessore provinciale, in passato nome di punta del Pd, oggi esponente nazionale di Sinistra Italiana, possiamo cominciare dalla candidatura di Matteo Ricci. Riuscirà a compattare il centrosinistra? "Quella di Matteo Ricci è una candidatura forte e autorevole, che il Pd ha messo a disposizione della coalizione progressista. Apprezzo che lui stesso abbia detto: accetto la richiesta di disponibilità del mio partito, ma è la coalizione che deve decidere. È un metodo decisamente diverso da quello di cinque anni fa, ma con il quale Ricci deve essere coerente, non girando la regione come candidato, perché ancora la coalizione non si è espressa. Così come è la coalizione, in prima istanza, a dovere concordare i cardini del programma. Anche perché ciò che dà forza a una coalizione è il progetto per la regione e il metodo con cui lo si costruisce: non un elenco di buone intenzioni partorito dalle segreterie politiche o peggio ancora da un singolo, ma una lettura consapevole dei bisogni reali, costruita nel confronto con le forze sociali, il mondo associativo e le realtà civiche".

Come giudica il percorso di ricostruzione che tenta di fare il Pd, lei che ne era un esponente di spicco? "Mi limito ad apprezzare il fatto che finalmente siamo riusciti a fare ciò che proponevamo con insistenza dalla fine dell’estate scorsa: un tavolo di lavoro sui contenuti e sul metodo ma, appunto, invito alla coerenza con questo metodo. Aprirsi alla società e alle sue organizzazioni non è un’esigenza astratta, ma è essenziale per costruire un rapporto di fiducia".

Quale coalizione potrebbe essere vincente contro il centrodestra? "La destra può essere battuta, ma serve un progetto di governo e di mobilitazione della società, e serve una coalizione con un profilo nitido e chiaramente alternativo, non soltanto sul piano dei valori, ma anche delle politiche concrete, capace cioè di fare, domani al governo, ciò che oggi dice all’opposizione. Il cuore di questa coalizione è quello che sta costruendo l’alternativa a livello nazionale, più altre forze che sono già al tavolo, e altre ancora che possono essere coinvolte, soprattutto nelle città, ma che abbiano un profilo chiaro e credibile di cambiamento".

Tutti dentro pur di vincere? Spacca a destra o sinistra è indifferente? "Ecco, appunto: no. È l’esempio evidente di ciò che non ci serve. Le realtà ambigue stiano pure da un’altra parte, noi abbiamo bisogno di coerenza e di credibilità, per cambiare la regione. E poi il Paese".

Scuola e sanità, turismo e crisi economica, quali potrebbero essere le priorità? "La sanità pubblica prima di tutto. Non si tratta solo di difenderla, ma di invertire radicalmente la rotta, fermare i processi di privatizzazione, investendo in attrezzature, personale e formazione. E voglio dire un no forte e chiaro alla formazione universitaria privata, specie nelle discipline sanitarie, potenziando invece i quattro atenei pubblici. Per la scuola bisogna fermare la tendenza nazionale ad accorpare col dimensionamento; si può fare, lo hanno fatto le nuove giunte di Umbria ed Emilia-Romagna. Ci sono altri temi importanti, ma il problema non è l’elenco delle priorità, piuttosto l’indirizzo di fondo che deve tendere a contrastare e rovesciare le politiche neoliberiste, che schiacciano i diritti dei più deboli".

Lei sarà tra i candidati? "No, sto facendo altro nella segreteria nazionale. Sinistra Italiana ha un gruppo dirigente autorevole e giovane e metterà a disposizione le migliori candidature".