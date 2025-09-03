Caccia all’ultimo sondaggio. Uno studio sugli utenti social: "Il trend favorisce il governatore"

E se votassero i social, chi vincerebbe oggi le elezioni regionali nelle Marche? Nella caccia all’ultimo sondaggio sulla strada per le regionali del 28 e 29 settembre spunta anche uno studio sugli utenti dei social, non un sondaggio vero e proprio, ma un’analisi (con criteri scientifici) degli umori della rete. Lo ha eseguito l’agenzia Socialcom Italia ed è stato svelato l’altra sera in anteprima dal fondatore Luca Ferlaino alla trasmissione Quarta Repubblica, su Rete Quattro.

Ebbene, nelle Marche Francesco Acquaroli è dato con una probabilità di vittoria del 53% contro il 47% dello sfidante Matteo Ricci, sempre stando al trend social.

Socialcom Italia ha infatti analizzato 100mila mention e 2,4 milioni di interazioni legate ai principali candidati alle elezioni regionali in Italia. È stato ideato un indice sintetico che misura ‘probabilità di vittoria se si votasse oggi sui social’, indicativo, non predittivo. Il modello si basa su follower, like, engagement e sentiment positivo/negativo.

Ebbene, il governatore uscente di FdI conta 103mila follower, 122mila like sui propri canali social e 250mila engagement social. Per lui, il sentiment positivo dei social sfiora il 70% (68%), mentre quello negativo si ferma al 32%.

Secondo lo studio, invece, l’europarlamentare dem Matteo Ricci, candidato del centrosinistra, è forte sui social, ma il sentiment nei suoi confronti è prevalentemente negativo (74%) dopo l’inchiesta Affidopoli. Il sentiment positivo si attesta a quota 26%. Ricci ha 92,1mila follower, oltre 204mila like sui propri canali e 555mila engagement social.

Ma tra i temi più trattati sui social network a proposito di elezioni regionali nelle Marche domina ancora l’indagine della Procura di Pesaro che coinvolge anche il candidato del centrosinistra (44%) davanti a temi come la sanità (10%) e il turismo (8%).

Nella foto: Luca Ferlaino