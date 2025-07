Caldo e allerta gialla nelle Marche: ancora afa, ma arrivano i temporali

Ancona, 2 luglio 2025 – Caldo afoso, afosissimo, che non sta dando scampo in tutta Italia, comprese le Marche. Tanto che l’europarlamentare Matteo Ricci ha parlato della possibilità di piantare 1,5 milioni di alberi in tutto il territorio, per contrastare il fenomeno del surriscaldamento globale. E intanto, è attesa l’ordinanza della Regione per i lavori a rischio nelle ore più torride della giornata.

Caldo record anche nelle Marche: Ancona resta da bollino rosso. Ma sono in arrivo temporali anche intensi

Le previsioni meteo

Intanto le condizioni di questo tipo continueranno anche nei prossimi giorni, come riportano le previsioni del Centro Meteo Italiano, nonostante la caduta della pioggia nell’entroterra di regione per la giornata di giovedì. Al mattino il tempo sarà stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio gli addensamenti saranno in sviluppo sulle zone interne, con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, specie sull'Appennino. In serata e nottata, torneranno rapidamente condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

L’ordinanza della Regione per i lavori al caldo

“Credo che debba prevalere sempre il buonsenso, noi facciamo l'ordinanza e tutti devono mettere al primo posto sicurezza e salute di chi lavora. La possibilità di arrivare al controllo di numerosi cantieri, in modo immediato, non è semplice, perché le forze di cui noi disponiamo sono limitate”, è la replica del governatore Francesco Acquaroli alla richiesta della Fiom Marche di aumentare i controlli sulle aziende una volta che sarà raggiunta l'intesa con sindacati e imprese, prevista per domani, sullo stop al lavoro nelle ore più calde della giornata. “La nostra volontà è di essere vicino alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. - ha aggiunto Acquaroli - Questa tematica è emersa lo scorso anno in modo forte, bisognerà attrezzarsi con una strategia precisa. Vedremo con i sindacati quali possono essere le iniziative e le metteremo in campo”.

Ancona bollino rosso

Il ministero della Salute mantiene in bollino rosso fisso per Ancona fino a venerdì 4 luglio: indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Allerta meteo gialla per temporali

Proprio gli acquazzoni, attesi nel pomeriggio di giovedì 3 luglio in tutto l’entroterra di regione, saranno sparsi nelle zone interne, localmente di forte intensità, tanto che la Regione Marche ha indetto un’allerta meteo gialla, di intensità ordinaria, valida dalla mezzanotte del 3 luglio fino alla stessa ora del giorno 4. Di mattina il cielo sarà poco nuvoloso o sereno di mattina, le temperature in lieve aumento, i venti deboli nord-orientali, a tratti moderati, in rotazione da sud-ovest in serata, il mare poco mosso. Si andrà da minime a massime comprese tra 26 e 32 gradi ad Ancona, tra 22 e 35 ad Ascoli, tra 26 e 33 a Fermo, tra 25 e 34 a Macerata, tra 23 e 33 a Pesaro e tra 25 e 32 a Urbino.

Le previsioni meteo per venerdì

Nella giornata di venerdì 4, invece, le coperture nuvolose continueranno nell’entroterra di regione, portando rovesci sopra Ascoli. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle zone interne durante le ore più calde. Le precipitazioni arriveranno di pomeriggio, mentre le temperature rimarranno generalmente le stesse. I venti saranno deboli o moderati prevalentemente nord-orientali, il mare poco mosso. Si andrà da minime a massime tra 26 e 32 gradi ad Ancona, 22 e 35 ad Ascoli, 27 e 34 a Fermo, 25 e 34 a Macerata, 23 e 34 a Pesaro e 25 e 32 a Urbino.

Che tempo fa sabato 5 luglio?

Nella giornata di sabato, infine, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle zone interne durante le ore più calde. Saranno possibili rovesci o temporali pomeridiani proprio nelle zone interne, mentre le temperature saranno in lieve diminuzione, con i venti deboli o moderati che soffieranno dai quadranti settentrionali. Il mare sarà poco mosso.