Calendario scolastico 2025/2026: nelle Marche si torna sui banchi il 15 settembre

Ancona, 14 maggio 2025 – L’anno sui banchi non è ancora finito ma è già stato approvato il calendario scolastico delle lezioni per il prossimo, ossia 2025/2026: nelle Marche la prima campanella suona il 15 settembre 2025 e le lezioni termineranno il 6 giugno 2026.

Le lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione saranno spalmate su 203 giorni (223 per le scuole di infanzia, che concluderanno il 30 giugno), due giorni in meno rispetto al calendario 2024/2025.

Intanto, in Emilia-Romagna si sta discutendo di organizzare le lezioni in modo diverso, accorciando le vacanze estive e prolungando invece lo stop di primavera ossia il cosiddetto spring break sul modello anglosassone

Chi ha deciso le date

La giunta regionale ha approvato il documento questa mattina. “L’approvazione - spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Chiara Biondi - del calendario scolastico coinvolge tutti i referenti del mondo della scuola, tra cui l’Ufficio scolastico regionale, le Province e le organizzazioni sindacali che costituiscono il tavolo interistituzionale regionale per l’istruzione. Anche per questo anno scolastico le date di inizio e fine delle lezioni sono state definite in sinergia con le esigenze del territorio”.

Quando sono le vacanze di Natale e Pasqua

I 203 giorni di lezioni saranno intervallati, ovviamente, da giorni di vacanza. Certamente, le aule sono chiuse per i giorni di rilevanza nazionale: 1 novembre festa di Ognissanti, l'8 dicembre 2025, il 25 dicembre, il 26 dicembre, l’1 gennaio 2026, il 6 gennaio, il 6 aprile in cui cade Pasquetta, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e nella festa del Santo Patrono.

Per Natale, gli studenti saranno a casa da martedì 23 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026.

Niente lezioni per le vacanze di Pasqua da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026.

Quando sono i ponti in corrispondenza di giorni di festa

Stop alle lezioni anche, sabato 2 maggio 2026 per il ponte della Festa dei lavoratori e lunedì 1 giugno come ponte per la Festa nazionale della Repubblica.

Le vacanze dipendono anche dalla scuola

Tutte le scuole ora pubblicheranno nei propri siti istituzionali il calendario scolastico adottato e informeranno le istituzioni territoriali (Comuni, Provincia, Regione) di ogni eventuale variazione al calendario scolastico successiva al primo settembre.