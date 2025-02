Calzature come il cibo. Ecco il nuovo Consorzio: "Serve un marchio Igp"

Fare squadra, attraverso un consorzio, per dare una risposta alla crisi che sta colpendo il settore calzaturiero. Come? Ottenendo il riconoscimento Igp (Indicazione geografica protetta), un marchio solitamente presente nel mondo vitivinicolo e agroalimentare. Dal 2023, però, l’Unione europea ha allargato le maglie anche ai prodotti artigianali e industriali, e così a Monte Urano, nel Fermano, è nato il Consorzio calzature fermano-maceratese. L’obiettivo è di valorizzare i prodotti del distretto, unico nel suo genere, a tutela di una tradizione che va avanti da decenni, ma anche di ottenere maggiore visibilità all’estero e di avere accesso più agevole a bandi e finanziamenti. Proprio ieri sera, il presidente del Consorzio, l’imprenditore Germano Craia, ha incontrato la consigliera provinciale di Fermo e del Comune di Monte Urano, Eleonora Ferracuti. Sono due degli ispiratori del progetto che, nato a Monte Urano, ha già ottenuto l’appoggio dei Comuni di Porto Sant’Elpidio, Montegranaro, Fermo, Sant’Elpidio a Mare, Torre San Patrizio, Monte San Pietrangeli, Montecosaro, Civitanova, Corridonia, Morrovalle e Monte San Giusto. E alcune imprese della zona hanno iniziato ad aderire al Consorzio.

"Vogliamo dare una risposta concreta a tutte le crisi che di anno in anno si vanno sovrapponendo", spiega Craia. Basti dire che secondo il report del centro studi di Confindustria accessori moda per Assocalzaturifici, nei primi nove mesi del 2024 in Italia l’export calzaturiero è crollato del 9,2%, il fatturato del 9,7% e le ore autorizzate di cassa integrazione sono salite del 139,4%. "Le avvisaglie di questa crisi a Monte Urano si erano viste sei anni fa – prosegue Craia –. Ma altri settori in difficoltà, come agroalimentare e vitivinicolo, ottenuto il riconoscimento Igp, ne sono usciti. Perché allora non farlo anche per il calzaturiero? Parliamo di un distretto storico, identificabile. Soltanto che serviva una direttiva europea in materia, così abbiamo spinto con l’Ue attraverso il progetto Craft Europe. E terminata la trafila burocratica, l’Ue ha dato l’ok al riconoscimento del marchio Igp anche per le storicità di carattere artigianale".

Ecco allora la nascita del Consorzio calzature fermano-maceratese: le aziende come membri e le amministrazioni locali nel ruolo di garanti. Poi, dal primo dicembre, sarà possibile presentare la domanda per il marchio Igp al Mimit. Intanto l’obiettivo del Consorzio è di avere sempre più adesioni tra le imprese. "Parliamo di un’area dove le calzature hanno storia e tradizione – dice Ferracuti – e questo progetto guarda avanti in maniera lungimirante, perché potrebbe portare anche vantaggi turistici. Ecco, noi entro luglio vogliamo metterci a tavolino con i consorziati per stilare un disciplinare ufficiale nel quale tutti si possano riconoscere. L’obiettivo è di ridare respiro al territorio, un input per tornare a innamorarsi di questo tipo di lavoro". Associazioni e sindacati hanno dato l’ok al progetto. Se tutto andrà bene, già nel gennaio del 2026 sulle scarpe marchigiane si potrebbe iniziare a vedere un marchio Igp.