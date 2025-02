Camera di commercio. È giallo sul segretario. Schiavoni, niente rinnovo

Fiaccarini

La giunta della Camera di commercio delle Marche non ha prorogato l’incarico del segretario generale Fabrizio Schiavoni. Avrebbe dovuto farlo entro ieri, giorno in cui scadeva l’opzione del rinnovo automatico per due anni. E invece ieri il presidente Gino Sabatini ha soltanto contattato gli otto membri della giunta comunicando la convocazione di una riunione urgente per martedì. Ci sarebbero ancora i margini di un rinnovo anche se fuori tempo massimo, ma che la giornata di ieri sia trascorsa senza nessun atto ufficiale è già un terremoto per la Camera di commercio e per tutto ciò che le gira intorno. Schiavoni, fanese, è stato segretario generale della Camera di commercio di Pesaro e Urbino dal 1998, e poi fu scelto da Sabatini dopo l’unificazione regionale: era il novembre del 2018, quando il presidente appena eletto definì la pianta organica, scegliendo proprio Schiavoni come vertice amministrativo dapprima facente funzioni per poi "cristallizzarlo" nel ruolo due anni più tardi con un mandato quadriennale la cui scadenza era, appunto, ieri.

Da oggi, salvo sorprese, gli subentrerà il vice Loreno Zandri, mentre lui dovrebbe almeno formalmente tornare ad assumere il suo ruolo dirigenziale di conservatore del Registro imprese. Ma molto probabilmente succederà altro, difficile da prevedere. Anche perché ieri nessuno dei protagonisti di prima, seconda e nemmeno di terza fila si è avventurato in un commento. Figuriamoci in una previsione.

Di retroscena invece ne girano molti: la base di tutto, però, sembra essere il logoramento del rapporto tra presidente e segretario generale da ormai un anno, accentuato dopo la rielezione di Sabatini; problemi legati a quella che tecnicamente si chiama ripartizione di competenze tra dirigenza e organi politici e più banalmente può essere tradotta in tentativi di invasione di campo che Schiavoni avrebbe respinto o su cui avrebbe messo paletti, come nella circostanza di un recente bando per l’individuazione di un dirgente. C’è chi mette in campo anche il fatto che il presidente non avrebbe gradito l’impegno politico del segretario generale in "Base Popolare", il movimento dell’ex governatore Gian Mario Spacca; e chi invece giura che la spinta alla mancata proroga abbia una matrice politica ascolana, arrivi cioè dal mondo di Sabatini. Tutte ricostruzioni in libertà: quei pochi che parlano, dietro giuramento dell’anonimato, tendono a smentirle.

Tra le tante, c’è anche un’altra ipotesi: cioè che per Schiavoni sarebbe pronto un incarico nazionale in Unioncamere. Ma sempre nel campo delle supposizioni si rimane. L’unica certezza è che ieri non c’è stata la proroga. E per ora non è una certezza da poco.