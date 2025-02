Camera Marche, patto con la Costa Azzurra

Camera Marche, missione compiuta a Sanremo. Nella settimana del festival, l’ente camerale e l’azienda speciale Linfa hanno infatti presentato con la Camera di commercio italiana a Nizza momenti di incoming negli ambiti di food, wine e turismo, che hanno visto la partecipazione di importanti consorzi di tutela marchigiani: il Consorzio di tutela dei vini piceni e il Consorzio di tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno dop. Gli ospiti, buyer e influencer francesi (oltre a rappresentanti del sistema turistico locale, come lo Skal Costa Azzurra), hanno avuto l’opportunità di degustare a Villa Ormond alcune delle eccellenze marchigiane, tra cui olio extravergine d’oliva, vini pregiati, olive all’ascolana dop e prodotti con le diverse varietà di tartufo. La presenza accanto a Camera Marche delle associazioni di categoria e il supporto delle produzioni agroalimentari hanno permesso di rinsaldare il legame col territorio ligure e la Camera di commercio Riviere Liguria. "La presenza delle Marche al Festival di Sanremo è stata un’ulteriore opportunità per presentare la regione in un contesto nazionale e internazionale – dice Gino Sabatini, presidente di Camera Marche –. L’obiettivo è di fare conoscere un territorio vivo, attrattivo da nord a sud sia per i grandi eventi che per il patrimonio enogastronomico".

Inoltre, per rinsaldare i rapporti intrecciati con gli operatori economici francesi, grazie alla Camera di commercio italiana a Nizza, la delegazione marchigiana ha fatto visita al Comune di Saint-Jean-Cap-Ferrat, in un’ottica di rafforzamento delle relazioni economiche tra le Marche e la Costa Azzurra, in particolare con l’occasione della firma della convenzione di partenariato tra la Camera di commercio italiana di Nizza e il prestigioso Comune del dipartimento delle Alpi Marittime, stretto tra Principato di Monaco e città di Nizza.