Capitale italiana della Cultura. Ancona candida il suo mare. Un museo firmato da Ferretti

Il mare, i parchi, l’identità e il verso del grande poeta anconetano Francesco Scarabicchi, "Questo adesso", che dà il titolo alla candidatura: sono le caratteristiche principali su cui punta Ancona per aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Ancona ritenta la scalata al titolo, mentre le Marche cercano un nuovo successo dopo l’ottima performance fornita l’anno scorso da Pesaro. Ieri mattina, con un cerimonia ritmata dall’Intelligenza artificiale, l’amministrazione comunale dorica ha presentato il concept della candidatura, accennando appena agli oltre ottanta progetti che irrobustiscono il documento in lizza per il titolo. A rinforzare la candidatura di Ancona ecco alcuni nomi di assoluto rilievo con presenze e partecipazioni diverse. A partire da Dante Ferretti e dal suo progetto – sposato in pieno dal Comune di Ancona – di creare un museo della civiltà del mare Adriatico che sia attivo, si spera, nell’anno della consacrazione, il 2028 appunto. "Questa candidatura mi riempie di gioia – ha detto lo scenografo maceratese Premio Oscar –. Ancona è la città dove ho iniziato la mia carriera professionale, che mi ha portato fino a Fellini, e per ’E la nave va’ proprio da Ancona ho preso ispirazione. Spero davvero che Ancona ce la faccia".

Uno dei progetti, inoltre, vede la collaborazione del grande regista Abel Ferrara, che compare non dietro la macchina da presa, bensì all’interno di una performance legata al personaggio di Ciriaco de Pizzecolli, che dà nome alla strada su cui si affacciano i musei più importanti della città. Infine, Andrea Bocelli: se Ancona si aggiudicherà il titolo, il maestro ha già confermato con entusiasmo la sua presenza alla cerimonia inaugurale di Ancona Capitale italiana della Cultura 2028. Le prossime tappe saranno il 18 dicembre, con la selezione delle dieci città finaliste, l’obiettivo minimo, e poi alla fine di marzo del 2026 la proclamazione della vincitrice.

È stata una presentazione alla città ‘a volo d’uccello’. "Non potevamo entrare nel merito di tutti gli ottanta progetti, e neppure citarne soltanto alcuni per non fare torto ad altri – spiega l’assessore alla cultura, Marta Paraventi, deus ex machina di questa candidatura –. Se dovessimo entrare tra le dieci finaliste, è mia intenzione organizzare una giornata speciale proprio per la loro minuziosa descrizione. In questo momento, per noi come per tutte le altre città di ogni concorso, ogni candidatura è un libro dei sogni che in buona parte chi vince dovrà mettere a terra nei prossimi due anni". "La candidatura predisposta dall’amministrazione comunale precedente nel 2022? L’ho letta e riletta con attenzione – aggiunge Paraventi –, è normale che vengano fonti di ispirazione. Il concetto del mare c’era anche in quel fascicolo, noi lo abbiamo reso più centrale".

Il titolo della candidatura dice molto sulla scelta dell’origine: "Ancona, questo adesso", parole tratte dal libro di Francesco Scarabicchi, "Una città di scoglio. Breve viaggio ad Ancona". Gli oltre ottanta progetti originali e site-specific, contenuti nel dossier, sono stati presentati e curati da prestigiose direzioni artistiche, oltre quella di Dante Ferretti: tra queste, Francesco de Melis, Enrico Maria Dal Pozzolo, Marco Ansaldo, Gabriele Simongini, Rachele Dubbini, Gabriele Tinti, Quiet Ensemble. Il programma di Ancona Capitale italiana della Cultura 2028 si articola, infine, in quattro macroaree progettuali, ispirate al titolo di candidatura e alla morfologia naturale della città: "Questo Mare", "Via Maestra", "Adesso Parco" e "Mare Culturale", una mappatura che valorizza il territorio tra mare e parco, storia e futuro e si integra con le più avanzate strategie di rigenerazione urbana e col piano urbanistico cittadino. Il dossier è condiviso con le più importanti istituzioni del territorio: dall’Università politecnica delle Marche all’Anci, da Marche Teatro all’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, dall’Autorità portuale alla Camera di Commercio, da Confindustria alle Soprintendenze al Museo Tattile Statale Omero. Il dossier è firmato dalla direzione creativa di Anghela Alò, direttrice creativa di Expo 2030 e Coppa del Mondo Fifa 2022 a Doha.