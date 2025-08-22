Caporossi:: "Un’unità di crisi per la sanità"

Istituire subito una ‘Unità di crisi’ per la sanità. È questo l’obiettivo annunciato da ‘Progetto Marche Vive’, la lista a sostegno di Matteo Ricci. Questa task force va formata in maniera urgente, non avrà un cammino semplice, ma dopo un anno si dovranno vedere i risultati" ha detto il capolista, Michele Caporossi, manager proprio nella sanità regionale.

Questa la lista dei candidati delle cinque province. Pesaro-Urbino: Bartocci Valeria, Barbara Cottini, Etienn Lucarelli, Heidi Morotti, Andrea Sartori, Brenno Trufelli, Agostino Vastante. Ancona: Michele Caporossi, Fabiola Caprari, Maria Paola Cassarani, Giacomo Guida, Giuseppe Manzotti, Massimo Marcellini, Francesca Rosati, Tommaso Sanna, Giuseppina Siracusa. Macerata: marco Basilissi, Nicola Caporaletti, Michela Meschini, Ulderico Orazi, Rosita Platinetti, Rachele Tacconi. Fermo: Maria Rosaria Borriello, Stefano Cencetti, Anna Maria Isidori, Gaetano Massucci. Ascoli: Luciana Barlocci, Mario Maresca, Flavio OttaleviIda Romani.