Un altro cardinale marchigiano, in due al conclave. “Per me è la prima volta”

Fermignano (Pesaro Urbino), 23 aprile 2025 – Ci sarà anche un po' della provincia di Pesaro Urbino (oltre che di quella ascolana, con monsignor Petrocchi) nel conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. Augusto Paolo Lojudice, 60 anni, cardinale e arcivescovo metropolita di Siena, Colle Val d'Elsa e Montalcino, ha origini fermignanesi e alla città del Bramante è molto legato, tanto da essere stato insignito della cittadinanza onoraria nel 2021 dal sindaco Emanuele Feduzi.

Al conclave parteciperà anche il cardinale ascolano Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Emerito dell’Aquila. Oltre a lui c'è il 'fermignanese' Lojudice

“A Fermignano vengo sempre volentieri – racconta -, ho zie e cugini che vivono lì. Non torno, a dire il vero, da più di un anno perché gli impegni sono sempre tanti ma lì ho mia zia e i miei cugini. Fermignanesi erano i miei nonni e mia madre che poi si trasferì a Roma. Ho tanti bei ricordi delle estati trascorse in paese con la famiglia e con tanti amici”.

Chi è Augusto Paolo Lojudice: “Per me sarà il primo conclave”

Il cardinale Lojudice è a Roma: “Per me sarà il primo conclave. Siamo riuniti in preghiera e in incontri che precedono il conclave vero e proprio, ci sono cardinali da tutto il mondo che stanno arrivando in Vaticano per il funerale di papa Francesco e le successive operazioni per scegliere il suo successore. Il giorno che ho ricevuto la notizia ero in parrocchia e sono rimasto spiazzato: avevamo visto tutti che le condizione di salute del Pontefice non erano buone ma non ci immaginavamo una sua dipartita così veloce. Ci rimane il suo messaggio di Papa di pace, che è voluto rimanere fino all'ultimo in mezzo alla gente che amava e usare la sua ultima voce per una benedizione”.

Tra i nomi papabili per la successione i ben informati dicono esserci anche quello del cardinale di Siena: “Siamo tutti papabili e nessuno si tira indietro. Ma non ho la più pallida idea su chi sarà il prossimo Papa”.

Nipote dello storico fornaio di Fermignano

Da Fermignano a fare il tifo per lui ci sono i pareti: Il ceppo materno è quello della famiglia Angeli, con la mamma Olga, figlia di Antonio Angeli, storico fornaio di Fermignano di cui ancora gli eredi gestiscono l'attività in centro. Il cardinale Lojudice è il secondo di tre figli e qui, in riva al Metauro, ha la zia e i cugini. Proprio la zia lo ricorda quando veniva d'estate, poco più che bambino e si fermava col nonno a vendere il pane o lo affiancava per le consegne.

La cittadinanza onoraria nel 2021

Il Comune di Fermignano in occasione della sua ordinazione da cardinale ha voluto omaggiarlo con la cittadinanza onoraria e una cerimonia in piazza. "È anche lui un prete della gente – dice chi lo conosce dai tempi delle estati fermignanesi - proprio come Papa Francesco è sempre in mezzo alle persone con un riguardo particolare per gli ultimi. A Siena ne parlano molto bene, è giovane e preparato... chissà che non possa venire eletto papa”.