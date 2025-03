Centro rimpatri per migranti: "A Falconara cantiere fermo. E la Regione è contraria al Cpr"

di Pierfrancesco CurziFALCONARA (Ancona)"Il procedimento per la realizzazione del Cpr nell’area delle caserme a Falconara è fermo". A dirlo ieri è stato l’assessore regionale alla sicurezza, Filippo Saltamartini, rispondendo in consiglio regionale a un’interrogazione del Partito Democratico. Sono passati quasi sette mesi da quando il Carlino ha lanciato la notizia dell’inizio dei sondaggi del terreno su cui realizzare il Centro per i rimpatri all’interno dell’ex aeroporto militare di Falconara, in via del Fossatello. Una notizia che ha sollevato subito polemiche, discussioni e proteste, fino alla visita in prefettura dello stesso ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, a novembre.

Di tempo ne è passato e ieri il Pd ha chiesto di conoscere lo stato delle cose: "La Regione Marche è contraria alla realizzazione di un Centro di permanenza temporanea per il rimpatrio a Falconara Marittima. I Cpr sono necessari per la sicurezza dei cittadini, ma fuori dai centri urbani". A chiarirlo è stato lo stesso Saltamartini che ha ricordato il procedimento legislativo: "In precedenza – ha spiegato - la norma prevedeva che i Cpr dovessero essere individuati e costituiti con Decreto ministeriale, sentito il Presidente della Regione, privilegiando le aree esterne ai centri urbani. Il procedimento su Falconara è fermo sulla base di quanto confermato dal ministro dell’Interno Piantedosi al Presidente della Regione Marche Acquaroli. Il ministero dell’Interno dovrà tenere conto della posizione della Regione e della necessità di allocare queste strutture al di fuori dei centri urbani in aree più facilmente raggiungibili".

Sotto questo profilo, l’ipotesi della cosiddetta ‘area delle caserme’ a Falconara potrebbe sembrare la soluzione ideale, in quanto si trova lontano da un centro urbano e comodo per i collegamenti con aeroporto, autostrada e così via.

Al netto delle dichiarazioni del vicepresidente della Regione, la consigliera Dem Manuela Bora ha chiesto dove, a questo punto, si pensa di realizzare il Cpr: "Prendiamo atto che la giunta regionale si accoda all’opposizione, ai partiti e alle associazioni, nonché al Comune di Falconara, nel dichiararsi contraria alla realizzazione di un nuovo Centro di permanenza temporanea a Falconara – dice –. Una contrarietà al sito, ma non al progetto in sé. Sarebbe più onesto e trasparente, da parte del vicepresidente Saltamartini, far sapere al consiglio regionale se è intenzione della giunta regionale proporre al governo nazionale un luogo alternativo alla zona delle ex caserme dell’Aeronautica di Falconara. Invece, come sempre, Saltamartini preferisce agire nell’ombra, continuando a tenere all’oscuro i cittadini marchigiani circa la futura ubicazione di una struttura anacronistica e sbagliata sotto ogni punto di vista, politico, logistico e sociale".

Bora ha quindi affermato che "il Pd ribadisce la totale contrarietà alla realizzazione del Cpr, ovunque si intenda localizzarlo. A tal proposito, annuncio già da ora che nei prossimi giorni presenterò una nuova interrogazione alla giunta per chiarire questo ulteriore aspetto".