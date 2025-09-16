Chantal Bomprezzi: "Fallimento sanità, da qui una svolta"

Qui centrosinistra, verso le elezioni regionali. Per il Pd ecco la segretaria regionale Chantal Bomprezzi, che è anche candidata nella circoscrizione di Ancona. Bomprezzi, campagna elettorale alla volata conclusiva. Le sue impressioni?

"Da segretaria regionale e candidata ho scelto di stare tra le persone, ascoltandone problemi e aspettative. In questa campagna elettorale ho percepito un bisogno diffuso di cambiamento, quasi di aria nuova. La destra ha dalla sua risorse economiche ingenti e potere, con una campagna molto aggressiva. Ma non bastano manifesti e slogan: i cittadini chiedono risposte concrete. Noi ci presentiamo con proposte e ascolto, perché quando la politica sembra tutta uguale, cresce la rassegnazione. Oggi invece la differenza è chiara. È ciò che ci dà fiducia".

Perché pensate di poter vincere rispetto agli avversari del centrodestra?

"In questi cinque anni non abbiamo mai visto Acquaroli battersi per la sanità pubblica o per i bisogni reali dei cittadini. Anzi, non lo abbiamo proprio mai visto nelle partite importanti. Le Marche hanno pagato un prezzo alto in termini di disuguaglianze e servizi tagliati. Noi abbiamo riconosciuto gli errori del passato e ricostruito l’unità del centrosinistra. Ho avuto l’onore di firmare un programma nato dal lavoro di tante competenze e dall’ascolto nei territori: autentico, non di facciata. Il nostro candidato (l’europarlamentare Matteo Ricci, ndr) è popolare e credibile, non ha bisogno di tutor. Acquaroli, invece, si mostra sempre dietro a Meloni: un segnale di debolezza".

Quali sono le priorità per il centrosinistra?

"Rafforzare la sanità pubblica, che in questi anni è crollata, e ridare vita alle aree interne, considerate dalla destra come delle terre senza futuro. Noi vogliamo sviluppo, investimenti, servizi. Le Marche devono tornare a essere la regione del ‘buon vivere’: non soltanto paesaggi, ma servizi efficienti, sostegno alle fragilità, lavoro e formazione per i giovani".

Dalla sanità alle infrastrutture, per arrivare agli altri temi di rilevanza strategica: guardando al futuro, su che cosa si giocherà la partita marchigiana?

"La sanità pubblica resta il primo banco di prova, perché emerge in ogni dibattito, in piazza e nei mercati. È la prova più evidente che la destra ha fallito proprio sul tema che l’aveva fatta vincere nel 2020".

Marche tra le prime regioni al voto. Queste elezioni saranno indicative anche per le prossime tornate nel Paese?

"Sì, perché qui governa un presidente di Fratelli d’Italia e la regione è contendibile. Proprio per questo ci hanno imposto una campagna elettorale d’estate, sperando nella distrazione delle persone, segno della loro paura di perdere. Mai come quest’anno le Marche sono al centro dell’attenzione nazionale, un laboratorio politico osservato da tutti. Vincere qui significherebbe aprire una prospettiva nuova per il centrosinistra in Italia".