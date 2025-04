Chi è il giovane marchigiano Alfiere della Repubblica nominato da Mattarella

Ancona, 5 aprile 2025 – C’è anche Michele Barbatelli, giovane marchigiano di Appignano, tra i 29 ragazzi e ragazze insigniti del titolo di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Un riconoscimento importante, conferito ogni anno a giovani che si sono distinti per meriti nello studio, nella cultura, nello sport, nel volontariato o per atti di particolare senso civico.

Chi è Michele

Michele, classe 2006, è stato premiato ‘per la continuità nell’impegno come volontario a favore del suo paese. Una testimonianza della resilienza delle comunità che popolano i borghi italiani’. La storia di Michele è una storia di resilienza e forza d’animo. Il Quirinale lo presenta come ‘un ragazzo sensibile, che ha dimostrato una grande maturità in un periodo molto doloroso per la sua famiglia senza mai venire meno agli impegni scolastici e alla sua attività di volontario presso la Pro loco di Appignano. Michele, infatti, è uno dei tanti giovani che si prodigano per mantenere vive le tradizioni del territorio in cui vivono, promuovendone la bellezza e la storia’.

I giovani e la solidarietà moderna

Un giovane marchigiano che si spende, lontano dai riflettori, per tenere vivo il senso di comunità nei piccoli centri dell’Italia. E così, il suo impegno si inserisce perfettamente nel tema scelto per l’edizione 2024 del riconoscimento: “Nuove vie per la solidarietà”. Un concetto che guarda al futuro ma affonda le radici nella storia e nella partecipazione attiva. “Negli ultimi anni – si legge nella nota diffusa dal Quirinale – l'idea di solidarietà si è evoluta integrando nuove tecnologie, approcci sostenibili e un maggior coinvolgimento delle comunità. E i giovani, in particolare, sono oggi protagonisti di una solidarietà moderna che riflette uno spirito dinamico, creativo e tecnologico. Una solidarietà che è sempre più accessibile, inclusiva e adattata alle sfide del mondo contemporaneo”.

Mattarella ha assegnato anche 4 targhe per premiare azioni collettive di giovani e giovanissimi, anch’esse espressione dei valori di solidarietà, inclusione e accoglienza. Ventinove i giovani insigniti di questo riconoscimento. “Tra le storie narrate vi si trovano quelle di ragazze e ragazzi che hanno deciso di impiegare le proprie abilità scientifiche e tecnologiche per affrontare importanti sfide sociali e ambientali al fine di migliorare la qualità di vita di tante persone; gli esempi di adolescenti che utilizzano la scrittura come strumento di cambiamento sociale, per affrontare temi rilevanti e sensibilizzare i coetanei sull’importanza della cultura nella costruzione di una società più consapevole e aperta; la testimonianza di giovani attivi nel valore universale dello sport, potente strumento che – sottolinea il Quirinale – consente di superare qualsiasi barriera fisica, culturale, sociale o economica”.