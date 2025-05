Chiamata alle urne. Ipotesi settembre

Tra divisioni (quella interna a Base Popolare) e accordi possibili (lo stallo tra Pd e Cinque Stelle), nelle Marche tiene banco anche la questione del voto per le regionali. Quando si andrà alle urne? "Credo che sia giusto rispettare il mandato dei cinque anni, in modo che chi vinca le elezioni abbia un tempo congruo per prepararsi alla finanziaria e al bilancio". Parole del governatore Francesco Acquaroli, a margine del Consiglio regionale di ieri. Il presidente ha lasciato intendere l’orientamento di fissare le elezioni a settembre. Come cinque anni fa. "Questione di buonsenso", ha detto. La scelta sarà condivisa e l’ufficialità dovrebbe avvenire "nei due mesi, due mesi e mezzo prima", ma l’orientamento "è netto e praticamente già preso". E se il governo optasse per un unico election day per le Regioni al voto? "Non andremmo a distinguerci. Ma se non avverrà, la Regione Marche ha le idee chiare".