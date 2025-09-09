Civici Marche per Acquaroli: "La nostra vera battaglia è contro la folle burocrazia"

Dall’elezione di un consigliere regionale alle elezioni del 2020 alla volontà di confermarsi ("superando la percentuale di sbarramento") alla tornata in programma i prossimi 28 e 29 settembre e provare, magari, "a dire la nostra per un ruolo in Giunta". Parole dell’uscente capogruppo Giacomo Rossi, uno dei fondatori di Civici Marche. Quel movimento che "oggi ha una rete importante di amministratori e tesserati nelle province" e che fa parte della coalizione a sostegno della ricandidatura a presidente di Francesco Acquaroli. "Abbiamo una squadra di persone radicate nel territorio, professionisti ma anche chi ha già esperienze nella politica attiva. La nostra non è affatto una comparsa elettorale – garantisce Rossi, che ha seduto in Assemblea legislativa per cinque anni –. Siamo la vera lista civica a sostegno di Acquaroli e ribadiamo il nostro massimo impegno. La nostra continuerà ad essere una politica vicina ai bisogni delle persone, con un’attenzione particolare ai territori delle aree interne. Quindi vorremmo portare avanti le nostre battaglie".

E in particolare, spiega, "quella contro la burocrazia che attanaglia cittadini e imprese" e aggiunge "avremo una forte attenzione alle disabilità, partendo dai piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche". Ieri pomeriggio la presentazione dei trenta candidati e candidate, proprio nel comitato elettorale di Acquaroli ad Ancona.

Quando Acquaroli stesso s’affaccia nel quartiere generale, scatta l’applauso: "Sei l’unica persona competente e idonea a portare avanti questa transizione iniziata cinque anni fa", si rivolge a lui il presidente di Civici Marche, Matteo Pompei. "Siamo al tuo fianco", sentenzia. Prima di ringraziare Rossi per il lavoro svolto e per aver unito "i civici marchigiani sotto il simbolo del Picchio". Sergio Solari, il capo segreteria di Civici Marche, consegna – simbolicamente – un braccialetto al presidente: "Corriamo per te pancia a terra e questo continueremo a fare per sostenerti".

Acquaroli, grato, ribadisce che è e sarà "garante di una coalizione che proseguirà il lavoro per cambiare le Marche", ringraziando i Civici Marche per la spinta propositiva e l’impulso che stanno dando, vista la loro presenza nelle comunità. Ecco, quindi, i candidati – provincia per provincia – di Civici Marche. Pesaro Urbino: Giacomo Rossi; Benilde Marini; Tiziana Lapucci; Andrea Pazzaglia; Alessandra Fabbri; Alessandra Polverari; Christian Boccioletti. Ancona: Sergio Solari; Yasmin Al Diry; Giuseppina Codias; Samantha Micucci; Ennio Santoni; David Urbinati; Ilaria Bizzarri; Rocco Volpentesta; Silvia Cecconi. Macerata: Jacopo Orlandani; Laura Sestili; Francesco Caldaroni; Simone Giaconi; Paola Tombari; Antonella Galiè. Fermo: Rita Taboni; Andrea Lattanzi; Michelangelo Blasi; Melissa Sciacca. Ascoli Piceno: Marino Mecozzi; Angelo Mucci; Giovanna Fanini; Gaia Taschini.

E sempre ieri è stata presentata un’altra lista, quella del Collegio di Ancona, de I Marchigiani per Acquaroli. Lista provinciale che annovera, nei nove, anche la campionessa olimpica Giovanna Trillini ora pronta per la sfida politica. "Sono nuova in questo mondo, ma per anni ho rappresentato la mia terra in tutto il mondo e ora voglio ascoltarla per affrontarne i problemi", le sue parole, prima di aggiungere di voler "mettere a disposizione le mie capacità a favore di Acquaroli, una persona intelligente che bada al sodo".

Invece, nel pomeriggio, Italo Bocchino, ex deputato e consulente per la comunicazione di Acquaroli, si è detto "lontano da questa campagna elettorale, anche se sono sempre stato tirato in ballo dai nostri avversari". Il presidente delle Marche ha introdotto ieri pomeriggio, all’hotel Passetto di Ancona, la presentazione del libro di Bocchino: "Perché l’Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra".