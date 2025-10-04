Marche al top nella classifica dei migliori chef: quali sono i 4 nomi premiati

Ancona, 4 ottobre 2025 — Rasmus Munk, geniale mente del ristorante Alchemist di Copenaghen, si conferma lo chef migliore del mondo conquistando il primo posto ai “The Best Chef Awards 2025”, che sono stati celebrati ieri a Milano. Alle sue spalle si sono piazzati la slovena Ana Roš, regina del Hiša Franko, e l’indiano Himanshu Saini, interprete d’avanguardia al Trèsind Studio di Dubai.

In classifica però ci sono anche le Marche, dato che ben quattro chef sono rientrati in elenco: Mauro Uliassi (Senigallia) — che ha ottenuto il massimo del riconoscimento, tre coltelli su tre, valido per la categoria “The Best” — poi Davide Di Fabio (Gabicce Mare), Moreno Cedroni (Senigallia) ed Errico Recanati (Loreto), tutti con due coltelli.

Nell’ultima edizione il numero di votanti è quasi raddoppiato, raggiungendo 972 partecipanti: 572 chef da 64 Paesi e 400 professionisti del settore. In totale sono stati 783 i premiati a livello mondiale, suddivisi in tre livelli: 126 con tre coltelli (almeno l’80% del punteggio massimo), 236 con due coltelli (oltre il 40%) e 421 con un coltello (oltre il 20%).

Mauro Uliassi

Con il riconoscimento, Mauro Uliassi si inserisce ancora di più nell’élite globale. Con la sua cucina che parte dal mare e dai profumi della costa adriatica, ha reso Senigallia una delle capitali mondiali del gusto. Il ristorante affacciato sulla spiaggia è diventato un punto di riferimento internazionale per chi cerca un’esperienza in cui memoria, tradizione e sperimentazione si intrecciano.

I piatti iconici, dalle seppie alla brace al pesce azzurro rivisitato, hanno contribuito a costruire un racconto gastronomico che non è solo tecnica, ma anche poesia e identità territoriale. L’ingresso nei ‘tre coltelli’ conferma non solo il suo valore assoluto, ma anche il ruolo di ambasciatore delle Marche nel panorama globale.

Davide Di Fabio

Accanto a Uliassi, le Marche possono vantare un altro talento che si è imposto all’attenzione della giuria: Davide Di Fabio, oggi alla guida del ristorante Dalla Gioconda a Gabicce Monte. Dopo quindici anni al fianco di Massimo Bottura all’Osteria Francescana — riconosciuto dal premio tanto da vincere nella categoria ‘The Best Visionary’ — Di Fabio ha deciso di tornare nella sua terra per aprire un luogo che fonde eleganza, natura e contemporaneità.

Il suo lavoro si concentra sull’essenziale, senza fronzoli: un orto che alimenta la cucina, prodotti locali selezionati con cura, piatti che uniscono leggerezza e profondità. Gabicce Monte, balcone sospeso tra mare e collina, diventa così lo scenario ideale per un progetto gastronomico che guarda al futuro ma resta radicato nell’Adriatico. La sua menzione ai Best Chef Awards è la conferma di un percorso in costante crescita.

Moreno Cedroni

Se Uliassi è il maestro che ha elevato la cucina di mare, Moreno Cedroni è l’innovatore che l’ha trasformata. Lo chef della Madonnina del Pescatore a Senigallia, due stelle Michelin, è da decenni un punto di riferimento per chi cerca un approccio originale e visionario. La sua “sushi civitanovese”, i progetti imprenditoriali legati alle conserve gourmet e il costante lavoro di ricerca lo hanno reso uno dei protagonisti più riconosciuti della scena italiana.

Essere nuovamente inserito tra i premiati a Milano testimonia la sua capacità di rinnovarsi senza perdere mai di vista le radici. Con Cedroni e Uliassi, Senigallia si conferma un vero e proprio laboratorio culinario, capace di attrarre appassionati da ogni parte del mondo.

Errico Recanati

Più a sud, a Loreto, Errico Recanati tiene viva la tradizione familiare del ristorante Andreina, trasformandola in un progetto di alta cucina che ha nel fuoco la sua cifra distintiva. La brace non è solo tecnica, ma diventa linguaggio per interpretare cacciagione, tagli antichi e prodotti locali.

Il risultato è una cucina che racconta la campagna marchigiana con autenticità e carattere, facendo dialogare passato e presente. La sua presenza tra i premiati a Milano rappresenta un riconoscimento per chi ha scelto una via diversa rispetto ai grandi laboratori urbani, puntando tutto sulla forza identitaria di una terra e sulla continuità con le generazioni che lo hanno preceduto.