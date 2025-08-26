Claudio Bolletta (Dsp): "Economia e servizi, così li rilanceremo"

Da una costola della sinistra comunista nasce Democrazia Sovrana Popolare (Dsp), il progetto politico ideato da Marco Rizzo e Francesco Toscano che alle elezioni regionali presenta una propria lista e candida Claudio Bolletta a governatore. Nato a Monsano nel 1957, Bolletta vive a Chiaravalle, in provincia di Ancona. Pensionato, con una lunga esperienza nel settore dei dispositivi per la sicurezza e una passata militanza nel Psi, Bolletta ha deciso di mettersi a disposizione della lista, dopo "avere incontrato personalmente Rizzo e trovato una profonda condivisione nelle analisi e negli obiettivi programmatici del progetto politico".

Claudio Bolletta, il sovranismo è un cavallo di battaglia della destra. Il vostro partito come lo intende? "È un punto di vista molto diverso. Noi ci opponiamo a un modello tecnocratico e globalista. Siamo contrari alle conseguenze della globalizzazione e all’impoverimento della società che ne deriva. Riteniamo invece che i territori debbano avere autonomia di decisione. Il nostro obiettivo è di creare un punto di incontro tra il ceto medio pauperizzato e la classe lavoratrice, tra cultura di classe e cattolicesimo sociale. E siamo contro il pensiero unico del politicamente corretto, pensi ad esempio ad alcune regole europee che hanno portato al declino dell’agricoltura, o ad alcune direttive green, come quelle che riguardano la casa, che avranno un impatto fortissimo sui bilanci delle famiglie, o agli impianti di energia rinnovabile che devastano il nostro territorio".

Quali sono gli altri punti cardine del vostro programma? "Chiediamo il ritorno della sanità in mano pubblica. Il processo di privatizzazione al quale abbiamo assistito in questi anni nelle Marche sta togliendo ai cittadini il diritto di essere curati. Per questo bisogna puntare sulla sanità pubblica senza cadere però negli errori della Prima Repubblica, in particolare per quanto riguarda il controllo della spesa, che deve essere rigorosissimo. Poi è necessario rimettere mano al mondo del lavoro. Siamo purtroppo anche in questo ambito in una fase di grande declino. Bisogna rilanciare la produttività della nostra regione, pensando alle specificità e alle competenze dei singoli territori, senza doversi adeguare alle scelte calate dall’alto".

A quale elettorato guardate? "Abbiamo raggiunto ormai il 60% di astensione dal voto. È un dato che dovrebbe preoccupare tantissimo chi ci governa. Di fatto, gran parte degli elettori non si recano alle urne, perché sono costantemente delusi e si sentono traditi da promesse che non si verificano. Con la nostra proposta politica vogliamo dare vita a una nuova stagione politica alternativa, che ha come priorità una distribuzione equa delle risorse e un vero rilancio dell’economia regionale e dei servizi pubblici fondamentali per la collettività".