Comunanza resta aperta: "Risultato impensabile"

COMUNANZA (Ascoli)Cinque lunghi mesi di trattative ma, alla fine, Comunanza ha ottenuto ciò per cui lottava: fabbrica di Villa Pera salva e nessun licenziamento. Per festeggiare il risultato, allora, il sindaco Domenico Sacconi ha voluto essere presente alla firma dell’accordo, al Mimit, insieme ad alcuni consiglieri. "E’ stato il negoziato più difficile e importante della storia recente di Comunanza e dei Sibillini – commenta Sacconi -. A novembre 2024, quando la Beko dichiarò la chiusura del nostro stabilimento, nessuno avrebbe scommesso su una soluzione minimamente positiva: ciò aveva lasciato spazio a un dominante sentimento di rassegnazione in tutto il paese e su tutto il territorio. Da quel novembre, l’amministrazione di Comunanza è scesa in campo e, senza indugi, ha chiamato a raccolta tutte le forze possibili". La prima tappa è stata la più grande assemblea istituzionale nella storia di Comunanza, che a dicembre ha visto coinvolti oltre settanta sindaci, il presidente della Provincia Sergio Loggi, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, il sottosegretario Lucia Albano, gli assessori regionali Stefano Aguzzi e Andrea Antonini, oltre a sindacati e onorevoli di tutte le forze politiche. A seguire, la partecipazione nei consigli comunali del territorio, con delibere a tema Beko. E ancora, la partecipazione allo sciopero generale di Fabriano e quello proprio di Comunanza. Quest’ultimo nella data forse più saliente per la comunità, quella dell’udienza privata del sindaco con il Santo Padre. "Tutte queste tappe per gridare a una sola voce che Comunanza non si doveva chiudere – prosegue Sacconi -. E oggi questo traguardo è stato raggiunto. Per questo, sentiamo di essere grati a tutti coloro che hanno partecipato direttamente indirettamente alla soluzione del problema. Già il prossimo venerdì incontreremo le Rsu della Beko per condividere una strategia di controllo e di rilancio dello stabilimento – conclude il sindaco di Comunanza -. Continueremo a mantenere un rapporto forte e condiviso con i sindacati e Regione, affinchè ciò che abbiamo vissuto non si ripeta più".Matteo Porfiri