Controlli Commissione antimafia. Due gli "impresentabili" nel mirino: "Innocenti fino a prova contraria"

Due candidature per le regionali marchigiane sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia, guidata dalla presidente Chiara Colosimo. È l’esito dei consueti controlli svolti dallo stesso organismo parlamentare sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista della regionali del 28 e 29 settembre. La violazione – due nelle Marche e una in Valle d’Aosta – è relativa al codice di autoregolamentazione. Gli "impresentabili" marchigiani secondo la Commissione antimafia sono Jessica Marcozzi, attuale capogruppo di Forza Italia in consiglio e candidata alle prossime Regionali, e Armando Bruni, candidato nelle liste civiche-Libertas-Unione di centro.

Nel caso di Marcozzi il tribunale di Fermo ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di bancarotta fraudolenta e il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Fermo con prossima udienza il 14 gennaio 2026. "Si è trovata coinvolta, quale professionista consulente della società di famiglia, in un procedimento di bancarotta per fatti accaduti negli anni 2013-2014 – racconta il legale di Marcozzi, l’avvocato Stefano Chiodini – Ha affrontato e sta affrontando il procedimento certa di poter chiarire la propria posizione con il massimo rispetto per la Magistratura". Nei confronti di Bruni, ha riferito Colosimo, il gup presso il tribunale di Fermo "ha disposto il rinvio a giudizio per i reati di bancarotta fraudolenta e di false comunicazioni sociali" e la prossima udienza è fissata al 29 ottobre prossimo. "Ritengo di essere estraneo ai fatti che mi vengono contestati e sono certo di poter chiarire la mia posizione in questa vicenda nelle sedi deputate", dice Bruni, candidato nella provincia di Ascoli Piceno. "Penso anche che – osserva – se crediamo nella Costituzione e in particolare in uno dei principi cardine del nostro ordinamento, fino a quando non ci saranno pronunce di condanna a mio carico rimango una persona incensurata e candidabile. Fino a prova contraria siamo tutti innocenti e questo vale per me e per altri, candidati o meno"