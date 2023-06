Marche, controlli Nas in negozi etnici: 27 sanzioni per più di 23mila euro

Ancona, 8 giugno 2023 – Anche nelle Marche ispezioni eseguite dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (Nas) per contrastare forme illecite di commercializzazione di prodotti etnici importati e distribuiti su ampie aree del territorio nazionale e in particolare per verificare la presenza dei requisiti merceologici ed igienico-sanitari.

Nella regione, informa una nota del tenente Alfredo Russo, comandante del Nas di Ancona, le verifiche hanno riguardato 21 attività di cui 18 risultate non in regola: sequestrata merce per un valore di 2mila euro circa, due persone deferite all'Autorità Giudiziaria per detenzione di merce in cattivo stato di conservazione e 16 gestori di negozi etnici stati segnalati alle Autorità Amministrative e Sanitarie. In tutto elevate 27 sanzioni per un importo complessivo di euro 23.600. Un'attività di ristorazione cinese, stante le pessime condizioni igienico sanitarie in cui versava, è stata chiusa nel Pesarese. I medesimi controlli, a livello nazionale, hanno interessato 700 grossisti-distributori di questo tipo di prodotti etnici con la scoperta di irregolarità in 329 strutture. Nelle Marche accertamenti in tutte le province. Ecco le risultanze degli accertamenti nelle varie province marchigiane.

Ad Ancona quattro attività commerciali controllate e dieci sanzioni amministrative. Presso una gastronomia etnica sequestro amministrativo di kg 20 di merce priva di indicazioni sulla tracciabilità. Quattro persone segnalate all'Autorità Sanitaria e Amministrativa. A Macerata otto esercizi controllati e due sequestri amministrativi di alimenti privi di etichettatura o informazioni sulla rintracciabilità, nonché scaduti di validità. Due gestori di negozi alimentari etnici segnalati perché tenevano in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione. Cinque titolari di esercizi pubblici segnalati all'Autorità Amministrativa. In un deposito di alimenti e bevande, gestito da un cittadino di origine pakistana, rinvenute e sequestrate 402 bottiglie da litri 1,5, di bevanda analcolica, all'aroma di pera con etichette prive delle previste indicazioni obbligatorie. Elevate sanzioni pecuniarie per 2mila a carico del legale responsabile. A Fermo eseguiti due controlli; una persona, a cui sono state elevate due sanzioni per requisiti generali in materia di igiene e non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure Haccp, è stata segnalata all'Autorità Amministrativa. Ad Ascoli Piceno tre controlli. A carico di due gestori di attività commerciali etniche comminate due sanzioni amministrative per requisiti generali in materia di igiene e non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure Haccp i predetti sono stati segnalati all'Autorità Amministrativa. Infine in provincia di Pesaro Urbino controllati quattro esercizi ed elevate cinque sanzioni. I titolari sono stati segnalati all'Autorità Amministrativa, tra cui quello di un ristorante cinese a carico del quale sono stati sequestrati 20 kg di prodotti ittici e verdure privi di etichette o elementi utili alla rintracciabilità. A causa delle scarse condizioni igienico sanitarie l'attività è stata chiusa con segnalazione all'Autorità Sanitaria.