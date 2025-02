Corridoio adriatico, missione a Bruxelles

BRUXELLES (Belgio)"La nuova commissione europea: prospettive e sfide per le Marche". Sotto questo slogan a Bruxelles si sono riuniti esponenti locali marchigiani e rappresentanti della commissione Ue. In occasione dell’incontro, la Regione ha presentato due Masterplan, uno relativo a logistica e infrastrutture e l’altro incentrato sull’agricoltura. Il primo prevede la realizzazione di 105 opere con un investimento di 6,7 miliardi fino al 2032; il secondo, invece, è incentrato sull’agricoltura e l’accesso al credito. "Con gli investimenti del Masterplan sulle infrastrutture il Pil della regione aumenterebbe molto – spiega Andrea Santori (nella foto), presidente di Svem (Sviluppo Europa Marche), la società che ha promosso l’incontro –. Ora stiamo valutando gli effetti economici di un eventuale prolungamento del corridoio orizzontale che da Ancona porterebbe ai Balcani". Un’opera che risulta importante su più fronti, come ha evidenziato Pierpaolo Settembri, capo digabinetto nella commissione Ue alle infrastrutture. "Nell’ultimo mandato la commissione ha proposto un nuovo regolamento sulle reti transeuropee di trasporto: ciò permetterebbe alle Marche di avere nuove infrastrutture in grado di accogliere treni commerciali più lunghi e ad alta velocità. È un’opera fondamentale non solo per il commercio, ma anche per la difesa, perché la dorsale Adriatica fa parte dei corridoi della mobilità militare". Il secondo Masterplan, invece, ha toccato i temi di agricoltura e accesso al credito, con investimenti per l’innovazione e per giovani agricoltori.