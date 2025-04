Cosa dice la relazione: "Atti spesso carenti e approssimazione"

"Gli atti adottati dall’Atim sono spesso carenti/mancanti di elementi utili a restituire una completa struttura" del provvedimento, dalla "motivazione sulla scelta della procedura per l’affidamento" o "per l’esecuzione d’urgenza" alla "analisi della congruità del prezzo" o alla "verifica ex ante dei requisiti dei fornitori". "Tutto ciò denota una diffusa approssimazione nella gestione amministrativa delle procedure". Le considerazioni finali della relazione messa nera su bianco dalla commissione regionale interna per la verifica dell’attività amministrativa dell’Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione lasciano poco spazio all’immaginazione. Firma Stefania Bussoletti – capo del dipartimento sviluppo economico della Regione e direttore generale ad interim di Atim dal primo agosto 2024 alla metà di febbraio –, la dirigente regionale che ha guidato il gruppo di lavoro (composto da dirigenti e funzionari di Palazzo Raffaello) voluto dal governatore Acquaroli e dalla giunta regionale dopo il pressing dell’opposizione e incaricato di passare al setaccio gli atti e la documentazione prodotta dall’agenzia regionale nei due anni (dal luglio 2022 allo stesso mese del 2024) in cui alla guida c’era Marco Bruschini, già super dirigente e oggi al ministero dell’agricoltura di Francesco Lollobrigida.

Ebbene, la commissione interna ha preso in esame a campione sulla base di una check list e di sette criteri di verifica 362 atti dei 493 licenziati dall’Atim: oltre cento procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e servizi (e relativi atti di liquidazione), contratti d’opera, avvisi di manifestazione di interesse per la partecipazione alle fiere o la promozione turistica rivolti a imprese o ad associazioni sportive, per interventi Por/Fesr 2014/2020 destinati ai Comuni, accordi con altri enti pubblici.

Emerge un quadro di criticità (o errori) che la stessa commissione incasella sotto undici fattispecie: si va dalla mancanza della verifica ex ante dei requisiti dei fornitori al potenziale frazionamento dell’affidamento, dal fascicolo incompleto alla mancanza di pubblicità e trasparenza, dagli errati riferimenti alla normativa fino all’assenza di documentazione sul requisito di esclusività, dalla potenziale violazione del principio di rotazione alla carenza di motivazione sul requisito d’urgenza, e via così. Un campo minato.

E non è finita. Il gruppo di lavoro segnala anche che l’Atim "non disponeva di un piano integrato di attività e organizzazione, documento fondamentale per l’amministrazione pubblica", né di un "programma triennale di acquisti di beni e servizi", così come rileva "la mancata nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza". Morale della storia. "I provvedimenti analizzati hanno prodotto effetti giuridici nonostante gli stessi potessero eventualmente presentare vizi di annullabilità", scrive la commissione, che poi raccomanda di "attenzionare con particolare riguardo" le criticità relative ad alcune fattispecie (potenziale frazionamento dell’affido, violazione del principio di rotazione, mancata pubblicità-trasparenza), perché "i rischi consistono nella violazione del principio dell’accesso al mercato e dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione e proporzionalità". La relazione è stata trasmessa "per trasparenza alla Corte dei Conti e all’Anac per il supporto nella vigilanza collaborativa", ha fatto sapere la Regione in una nota.

ale. cap.