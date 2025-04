Costa pronta ad aprire la stagione: "Dalle analisi un mare eccellente"

di Beatrice Grasselli

ANCONA

Qualità eccellente per il 97% delle acque: i monitoraggi effettuati dal 2021 al 2024 in duecento stazioni di campionamento, lungo i 170 chilometri di costa, promuovono a pieni voti il mare delle Marche. La Regione ha dato il via all’inizio della stagione balneare, che inizierà ufficialmente il primo maggio e terminerà il 14 settembre, e ha al contempo deliberato, sulla base dei dati prodotti da Arpam in seguito ai monitoraggi effettuati, la classifica delle acque. Esce un quadro che disegna una costa marchigiana caratterizzata da un’elevata sicurezza per quanto riguarda la balneabilità. Ne parliamo con Gianluca De Grandis, responsabile dei monitoraggi marini di Arpa Marche.

Si apre una nuova stagione. Dopo le criticità dello scorso anno causate dalla presenza delle mucillagini, in quale acqua stiamo?

"Ci troviamo in un’ottima condizione. Le acque marine che bagnano le coste marchigiane sono sicure, perché costantemente monitorate, e sono di qualità. Nel 2024 abbiamo effettuato le analisi microbiologiche per l’individuazione di escherichia coli e di enterococchi su 1751 campionamenti e di questi solo 41 sono risultati non buoni. Le acque sono risultate scarse per lo 0,2% delle analisi, sufficienti per lo 0,5%, per il 2% buone e per il restante 97% eccellenti. Va aggiunto che alcuni valori sono stati inficiati dalle piogge di settembre. Del resto, le zone più critiche sono quelle in corrispondenza delle foci fluviali. Come prevede il calendario ministeriale, abbiamo fatto in aprile le prime analisi e il positivo quadro generale viene confermato".

Secondo la classifica regionale, risultano esserci state criticità alla foce del Musone nell’Anconetano, del Potenza a Porto Recanati e del Chienti. Ci sono misure in programma?

"E’ in atto uno sforzo diffuso per collettare gli scarichi fognari anche nei piccoli centri dell’entroterra. Dal punto di vista dell’efficientamento impiantistico per contrastare gli scarichi a Ancona e Falconara gli enti pubblici e il gestore della rete stanno progettando soluzioni per migliorare il funzionamento dei dispositivi fognari di ‘troppo pieno’. Tengo comunque a precisare che il metodo rigoroso dei campionamenti, fatti secondo stringenti protocolli sanitari, tiene ben monitorate anche situazioni di questo tipo. Anche sulla divulgazione dei dati l’impegno è quello della massima trasparenza. Pubblichiamo tutto nel portale balneazione della Regione".

Oltre alle analisi microbiologiche, vengono fatti anche altri tipi di controlli?

"Facciamo campionamenti subacquei per il monitoraggio delle microalghe, in particolare in merito alla presenza dell’alga tossica ostreopsis ovata. Per quanto riguarda la condizione generale delle acque, possiamo dire che attualmente non sono in atto fenomeni distrofici. Anche in merito alle mucillagini non c’è per ora nessun segno di ’neve’ nella colonna d’acqua che faccia presagire la loro comparsa".