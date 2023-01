Covid nelle Marche, 22 morti e ricoveri in discesa: il bollettino dal 30 dicembre al 5 gennaio 2023

Alcuni sanitari all'interno di un reparto Covid (foto di repertorio)

Covid in Emilia Romagna, 77 morti e ricoveri in calo: il bollettino dal 30 dicembre al 5 gennaio 2023

Ancona, 6 gennaio 2023 – Il Covid allenta la presa nelle Marche però sotto assedio per l’influenza: in regione l’incidenza del Coronavirus su 100mila abitanti scende per la quinta settimana consecutiva passando da 282,91 a 255,98.

Focus bollettini I contagi in Emilia Romagna – I dati del Veneto

I contagi Covid nelle Marche

Nell'ultima settimana sono stati individuati nelle Marche 3.850 casi di Covid-19, con 7.248 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 53,1% (rispetto al 55% della scorsa settimana, con 4.255 casi rilevati).

I ricoveri negli ospedali

Sono complessivamente 165 (-26 in una settimana) i pazienti assistiti negli ospedali delle Marche e 17 (-10 rispetto alla scorsa settimana) nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive ci sono 6 pazienti (-3 rispetto a venerdì scorso) e il tasso di occupazione dei posti letto è al 2,6%; c'è un solo paziente (-1) in area di semi intensiva e 158 (-22) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l'occupazione dei posti letto in area medica al 17,8%.

Nell'ultima settimana sono state registrate 22 vittime correlate al Covid-19 e il bilancio dall'inizio della crisi pandemica è di 4.315 morti. Lo si apprende dal bollettino settimanale del Servizio sanitario regionale.