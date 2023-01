Covid in picchiata in tutte le Marche. "Per ora nessuna nuova variante"

Covid in picchiata nelle Marche

Ancona, 17 gennaio 2023 - Sono in diminuzione i casi di Covid-19 nelle Marche, Ancona soprattutto è al penultimo posto di contagi rispetto alle altre città capoluogo di provincia della regione.

Eppure il tasso di copertura vaccinale per quarta dose di vaccino fatta è più bassa rispetto a quella della media nazionale: il 22,4% della popolazione marchigiana contro il 30% della media italiana. La discesa in picchiata del Coronavirus potrebbe essere determinata da una diminuzione di tamponi a cui la popolazione si sottopone. Il dato certo intanto è che, almeno stando ai tamponi processati dal reparto di virologia dell’ospedale di Torrette non emergono nuove varianti. "Stando agli ultimi campioni esaminati – dice Stefano Menzo, primario dell’unità operativa di Virologia dell’ospedale regionale di Torrette – non riscontriamo al momento la sotto-variante Kraken, che sta interessando gli Stati Uniti, che in termine medico è la Xbb.1.5 ma ormai c’è l’abitudine di dare un nome. Anche se dovesse manifestarsi non è più pericolosa delle altre, è solo più contagiosa. Attendiamo i risultati di martedì (oggi, ndr) per vedere se tra i campioni processati ci sia anche qualche caso di Kraken. L’incidenza del virus sulla popolazione ormai come dati è tutto in mano alla Regione".

Che il virus sia in picchiata emerge dai dati dati diffusi dalla Fondazione Gimbe. Nella settimana 6-12 gennaio si è registrato un miglioramento dell’incidenza per 100mila abitanti (149,2 rispetto a 275,6 di una settimana fa) e si è evidenziata una forte diminuzione di nuovi casi (-45,9%) rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti a livello provinciale, è Ascoli Piceno a guidare la classifica regionale con un valore di 175 (-52% rispetto alla settimana precedente); seguono Macerata 167 (-49,8%), Fermo 156 (-46,4%), Ancona 131 è penultima (-41,7%), Pesaro e Urbino 107 (-38,7%) è la più virtuosa.

Le Marche sono ancora sopra la media nazionale per i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid ma la percentuale risulta in calo (13,8%; era 16,3%); sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (2,2%, invariato). Per quanto riguarda i vaccini anti-Covid, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose è pari al 13% (media Italia 10,7%) a cui si aggiungono gli over 5 anni temporaneamente protetti, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni (1,8%). La popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,2% del totale (media Italia 12,1%) a cui aggiungere gli over 5 anni guariti da meno di 120 giorni, che non possono ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 4,4%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 22,4% (media Italia 30%).