Da Venere a Vanvitelli. La storia negli avatar. Sono loro i testimonial

Avatar e Intelligenza artificiale, quando la candidatura di Ancona parte dalla sua storia millenaria per andare incontro al futuro. In attesa che le rappresentazioni grafiche nel mondo digitale migliorino di qualità, si fa di necessità virtù. Di certo, le immagini e le voci di alcuni personaggi indissolubilmente legati alla storia della città dorica, veri promoter della candidatura di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028, hanno suscitato interesse e in parte gradimento. A ognuno di loro è stata assegnata una macroarea del progetto. Da Venere – partendo dalla storia ellenica di Ancona, col tempio dedicato alla dea sopra cui sorse poi la cattedrale di San Ciriaco –, fino al tenore Franco Corelli; in mezzo, l’eroina anconetana Stamira, l’architetto Luigi Vanvitelli, nume tutelare di "Questo mare" e creatore della Mole, e Ciriaco de’ Pizzecolli, padre dell’archeologia e grande viaggiatore. Progettati dall’Università Politenica delle Marche, gli avatar hanno evidenziato il nesso tra memoria e innovazione, proponendo un racconto identitario che attraverso nuovi linguaggi digitali e narrativi intende reinterpretare il patrimonio storico e artistico di Ancona.

Design e creatività applicati alla cultura. Partire dall’identità visiva. Il logo di Ancona Capitale italiana della Cultura 2028, ideato dal corso triennale di Graphic e Web Design di Poliarte, storica Accademia Afam di Ancona, ora parte del Gruppo Rainbow, è frutto del lavoro degli studenti, coinvolti per dare voce alle nuove generazioni e rappresentare la visione futura della città. "Nei colori giallo e nero – spiegano gli ideatori – prende forma un gomito stilizzato: evocazione grafica del promontorio, dall’antico nome greco della città, Ankón (gomito), proteso sull’Adriatico, dove la curva valorizza la relazione città-mare e la rara condizione visiva in cui, dallo stesso punto di terraferma, si può osservare il sole sorgere e tramontare sul mare".

Il payoff, ispirato ai versi del poeta Scarabicchi, "Questo Adesso", completa l’identità visiva, infondendo poesia e radicamento.

Il logo è declinato nei colori e arricchito con simboli grafici distintivi per le diverse macroaree tematiche del progetto: Questo Mare (Arco di Traiano nel porto antico), Via Maestra (leone stiloforo del protiro di San Ciriaco), Adesso Parco (falesia a picco sul mare), Mare Culturale (Mole Vanvitelliana). Nel cuore del dossier ci sono i giovani e gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche, con laboratori digitali, residenze artistiche, hub per start up culturali che trasformano le piazze, i nuovi musei e il porto in luoghi di sperimentazione e di lavoro.

p. cu.