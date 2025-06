Dal fotovoltaico ai parchi eolici: "Sulle rinnovabili siamo indietro". Legambiente: ora basta no a tutto

Sos di Legambiente: la transizione energetica nelle Marche non decolla. Secondo i dati presentati ieri, alla prima edizione del Forum Energia di Legambiente, l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 almeno 2.346 megawatt di nuova potenza installata da energie rinnovabili, come previsto dal decreto Aree idonee, sarà centrato con oltre tredici anni di ritardo. Dal 2021 a marzo del 2025, infatti, in regione sono stati realizzate installazioni per 425 Mw, 18,1% dell’obiettivo. Per Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche, serve "un deciso slancio in avanti".

Ciarulli, secondo lei che cosa non sta funzionando?

"È necessario che la regione acquisisca la consapevolezza che per contrastare l’emergenza climatica bisogna essere meno energivori e ridurre il consumo di combustibili fossili. È un problema globale, ma c’è bisogno che ognuno faccia la propria parte. Secondo i dati di Terna, il 70% dell’energia di cui le Marche hanno bisogno arriva da altre regioni. Quindi, bisogna stimolare la transizione in tutti i suoi aspetti, dalla riqualificazione degli edifici alla nascita delle comunità energetiche, fino agli investimenti nelle energie rinnovabili. Specie nei confronti di quest’ultimo aspetto, le Marche mostrano una forte diffidenza".

In che senso?

"Secondo i dati del Gse, solo lo 0,2% dell’energia è prodotta col fotovoltaico. Abbiamo progetti per una novantina di aerogeneratori (parchi eolici) in Appennino che mai partiranno, dato che l’iter autorizzativo mediamente richiede sei anni. Non c’è un grande impianto di energia rinnovabile che nelle Marche non sia stato avversato. Sono state contestate anche le proposte relative a impianti di rinnovabili in aree industriali. In un contesto di questo tipo, diventa dunque necessario avviare un processo di pianificazione che individui in maniera chiara le aree idonee. Dopo il decreto nazionale, ora siamo in attesa delle definizioni da parte della Regione".

Tra i problemi sollevati contro grandi impianti fotovoltaici e pale eoliche, i più ricorrenti riguardano gli impatti sul paesaggio e l’occupazione di suolo agricolo. Si possono evitare?

"La transizione energetica va governata. Gli studiosi ci dicono che nelle Marche c’è poco vento, quindi l’eolico non potrà essere la principale fonte energetica sulla quale puntare, ma ciò non significa che qualche impianto non si possa fare. Lo stesso vale per il fotovoltaico. I terreni agricoli, a parte le esperienze di agrivoltaico, non sono gli spazi giusti. Non capisco, però, perché debbano sollevarsi contrarietà rispetto ad aree come quelle nella zona di Falconara, a ridosso dell’autostrada".

Le comunità energetiche, invece, stanno funzionando?

"Dall’anno scorso, quando il decreto ministeriale ha introdotto gli incentivi, ne stanno nascendo molte, grazie anche al ruolo attivo del terzo settore. Come Legambiente, ad esempio, siamo tra i soci fondatori della Cer di Jesi, che oltre ai vantaggi energetici, dà valore anche alla partecipazione dei cittadini e promuove quindi la cultura della sostenibilità ambientale".