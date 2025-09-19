Daniele Vimini: "Vicini a tutti i territori. Uniamo le forze"

Daniele Vimini, vicesindaco di Pesaro, candidato di riferimento del Pd nella città di Rossini e da sempre braccio destro di Matteo Ricci. Partiamo dalla diagnosi: il Pd vuole riprendersi le Marche, ma in questi anni avete capito capito perché le avete perse?

"Perché eravamo divisi. Questa volta abbiamo imparato la lezione e soprattutto Matteo Ricci ha sempre coltivato la cultura delle alleanze oltre gli steccati".

Andando nello specifico: la geografia politica regionale è cambiata in questi anni e molti Comuni vi hanno voltato le spalle. Qual è la chiave per recuperarli e quindi recuperare la Regione?

"Dare un nuovo protagonismo alle città e ai centri di riferimento. La Regione deve cercare nelle amministrazioni del territorio le alleate per sviluppare le politiche pubbliche, renderle protagoniste senza guardare alla vicinanza politica, come hanno fatto l’Emilia Romagna di centrosinistra e la Lombardia di centrodestra e come non ha saputo fare Acquaroli".

Il tema sanità è preponderante: Ricci ripete che in questi 5 anni le cose sono peggiorate, ma non arriva mai a difendere la sanità dell’era Ceriscioli. Lei cosa salverebbe di questi 5 anni e in cosa la proposta del Pd cambia?

"Faccio l’esempio del nuovo ospedale di Pesaro: si sono persi 5 anni solo per cancellare il progetto fatto in precedenza da Ceriscioli, che era pronto a iniziare. Noi non sprecheremo neanche un giorno per realizzare il progetto ereditato dal centrodestra, ma fermeremo demolizioni di facciata fino a che non avremo ricollocato i servizi. Contemporaneamente predisporremo l’ampliamento fino a contemplare tutte le specialità necessarie. Allo stesso tempo torneremo allo spirito di Marche Nord, per efficientare l’organizzazione e contrastare la mobilità passiva. Il San Salvatore, senza ulteriore consumo di suolo in altre aree, potrà accogliere numerosi servizi diffusi nell’ottica di una vera Cittadella della Salute pubblica".

La giunta Acquaroli è stata la prima giunta regionale a trazione “meridionale”. Voi l’accusate di aver penalizzato Pesaro esattamente come il sud accusava le giunte di centrosinistra di averli dimenticati: è solo tattica?

"Non conta il cerificato di residenza ma la mentalità. La meridionalizzazione è stata nei modi, lo dimostrano la gestione dei fondi in base alla vicinanza politica, le pratiche opache di Atim e Svem. Poi i risultati sono stati da Regione in crisi del sud, tanto che è ‘apparsa’ la Zes".

Con lei dobbiamo parlare di cultura e turismo. Il più concretamente possibile: quali sono le idee per le Marche?

"Un forte sostegno ad Ancona 2028 perché può rappresentare una svolta culturale per tutta la regione, poi il grande Cantiere Capitale Europea 2033, termine non casuale perché sarà una grande opportunità anche per le infrastrutture. E condivideremo il progetto oltre Pesaro e Urbino, dedicando alle altre 4 province un trimestre, una stagione ciascuna. E poi puntare sulle città, capoluoghi e città d’arte delle Marche, responsabilizzate e premiate in misura di quanto investono a propria volta in cultura e turismo".