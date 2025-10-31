Di corsa in treno verso Roma. La nuova galleria ora è servita

GENGA (Ancona)Calato il buio, illuminato da potenti fari, ieri è stato abbattuto il diaframma della galleria La Rossa in a Genga dove sono in corso i lavori di potenziamento (raddoppio) della linea Orte–Falconara, lotto Genga-Serra San Quirico. L’operazione di abbattimento del diaframma, realizzata con gli escavatori, segna il completamento della galleria con l’apertura del passaggio tra i due fronti dei lavori, ed è avvenuta con l’impiego di escavatori. La galleria La Rossa, lunga 1.196 metri, rappresenta una delle più importanti opere del complessivo progetto di raddoppio ferroviario e riguarda il lotto 2 (Genga Serra San Quirico), finanziato in prevalenza con fondi del Pnrr. In particolare il raddoppio della tratta PM 228–Castelplanio, è suddiviso in 3 lotti: l’1 tratta PM 228-Genga (slittato al 2036 ma in attesa di finanziamento), il 2 Genga–Serra San Quirico (Pnrr entro il 2027) e il 3 Serra San Quirico-Castelplanio (previsto per il 2031). All’evento di ieri pomeriggio hanno preso parte per la Regione il neo assessore al Lavoro e Protezione civile Tiziano Consoli, Chiara De Gregorio, direttore investimenti Area Centro Rfi, Roberta Olivi, responsabile Area Infrastruttura Centro Italferr, e Vincenzo Onorato, amministratore delegato Consorzio Eteria.

I lavori per 545milioni di euro di cui 438 da Pnrr sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane), al raggruppamento temporaneo imprese composto da Eteria Consorzio Stabile e Salcef sotto la direzione dei lavori di Italferr e dovrebbero concludersi entro il prossimo anno.

"L’intervento – ha spiegato De Gregorio prima dell’abbattimento del diaframma della galleria La Rossa - è particolarmente complesso con 6 gallerie e 4 viadotti, ed è ritenuto prioritario rispetto agli altri lotti (un paio, Serra San Quirico-Castelplanio e Pm228 Genga, ancora da finanziare anche se messi in agenda per il 2031 e 2036) è stato inserito tra gli interventi finanziati dal Pnrr per il raddoppio della tratta Genga – Serra San Quirico. Questa operazione aumenterà la capacità dell’infrastruttura per i viaggiatori migliorando l’accessibilità al servizio ferroviario, la regolarità e la sicurezza con l’eliminazione dei passaggi a livello presenti oggi sul tracciato. Alcuni tratti della linea consentiranno di raggiungere velocità fino a 200 chilometri orari, mentre in questo specifico lotto si arriverà fino a 170 orari. Il nuovo tracciato del lotto 2 (8,9 chilometri totali) verrà realizzato prevalentemente in variante e, per oltre la metà della sua estensione, in galleria. I principali interventi riguardano: la realizzazione di una serie di gallerie alternate a viadotti, la realizzazione di una nuova stazione a Genga in prossimità del parco delle Grotte di Frasassi, l’adeguamento e la nuova realizzazione delle viabilità per il ripristino dei collegamenti con la SS 76 e la riqualificazione della stazione di Serra San Quirico".

"L’opera – hanno aggiunto ieri da Rfi - consentirà di incrementare la velocità di linea fino a 200 km/h, dunque minori tempi di percorrenza: per la relazione Roma–Ancona fino a 30 minuti in meno e per Roma–Perugia fino a 10 minuti in meno. Si prevede anche il potenziamento dell’intermodalità e decongestionamento del sistema stradale".