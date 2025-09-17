Di Ruscio contro Putzu. Ricorso bis e denunce. Il caso nelle mani dell’avvocatura

Torna all’attacco l’ex presidente dell’Erap, Saturnino Di Ruscio (foto), dopo l’esposto in cui contestava la legittimità dell’elezione del consigliere regionale Andrea Putzu. Di Ruscio, all’epoca primo dei non eletti, chiedeva conto del fatto che Putzu avesse svolto attività di consigliere regionale nonostante una condanna penale e in seguito al silenzio del Consiglio regionale sulla vicenda, ha presentato un nuovo ricorso al Tar, chiedendo la convocazione di una seduta straordinaria per valutare il caso prima delle elezioni. Tra l’altro, Di Ruscio ha presentato anche denuncia in Procura contro il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, contro lo stesso Putzu e contro il segretario generale della Regione. Mosse che hanno intanto ottenuto il risultato di fare convocare d’urgenza l’ufficio di presidenza, ieri pomeriggio: il presidente Latini ha proposto di dare mandato all’avvocatura della Regione di studiare il caso, fare le necessarie valutazioni e capire se nei cinque anni di mandato Putzu fosse legittimato nel ruolo. Proposta approvata a maggioranza, con Latini hanno votato i consiglieri Pasqui e Borroni, contrari i consiglieri di minoranza, in quota Pd, Mangialardi e Micaela Vitri. "Ho chiesto la Convocazione di un Consiglio straordinario – dice Vitri –, mi pare molto rilevante quello che sta accadendo e le cose da valutare sono diverse, l’incandidabilità, l’incompatibilità, l’ineleggibilità, ma prima che finisca il mandato, e non tra mesi". Nessun commento da parte dello stesso Putzu, che continua ad affrontare la campagna elettorale, convinto di non essere in torto.

Angelica Malvatani