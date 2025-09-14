Una discoteca leggendaria giace abbandonata nel litorale marchigiano: ecco qual è

Macerata, 12 settembre 2025 - C’era una volta a Porto Potenza Picena una discoteca che non solo era la più grande della provincia, ma, per molti, tra le più belle d’Italia. Il Babaloo, tempio della movida estiva, costruito con piste galleggianti, vetro e acqua, attirava ogni fine settimana una folla in delirio. Aperto nei primi anni Duemila, prometteva notti infinite, musica house e commerciale e un pubblico proveniente da tutta Italia. Oggi resta solo un guscio vuoto: una carcassa sbiadita, smantellata e abbandonata. Ma la sua storia, le sue luci, i suoi echi non sono del tutto perduti. C’è chi, tra ricordi e macerie, lo riscopre ancora attraverso la lente nostalgica e decadente dell’urban exploration.

Il Babaloo di Porto Potenza Picena, quello che ne resta dopo gli 'antichi' splendori: era una delle discoteche più grandi delle Marche e d'Italia (foto da Instagram, Ascosi Lasciti)

La discoteca

Il Babaloo nasce nel 2000, costruito sopra un lago artificiale che faceva da cornice a una pista da ballo galleggiante. In breve tempo divenne una delle discoteche più grandi, iconiche e frequentate del Paese. Ogni weekend pullman interi scaricavano giovani da tutta Italia, attratti dalla fama di un luogo che univa scenografia, tecnologia e spettacolo. Si parlava di 10mila presenze nelle serate clou, con cinque ambienti musicali, un ristorante su due piani e il Bababeach, la zona estiva con piscina e sdraio.

Il declino

Poi, come spesso accade nelle storie di locali simbolo, arrivarono i problemi. Debiti, contenziosi e vicende giudiziarie misero in ginocchio la gestione. Nel 2013 il Babaloo chiuse i battenti e non riaprì più. La struttura fu abbandonata, preda del degrado e dei vandalismi. Nel 2021 partirono i primi lavori di smantellamento della pista galleggiante, mentre sul futuro dell’area si apriva un nuovo capitolo giudiziario. Un’asta aveva trovato un acquirente, ma la vendita sfumò e la vicenda tornò in tribunale. E pare che, a breve, la struttura possa essere smantellata definitivamente.

Meta per urbex

Non c’è da meravigliarsi, dunque, se anche un luogo simbolo come il Babaloo sia diventato meta per gli appassionati di urbex, quella esplorazione urbana che vuole documentare (e denunciare) luoghi abbandonati per riscoprirne storia, bellezza e atmosfera dimenticate nel tempo (e nelle Marche ce ne sono molti). È il caso di Ascosi Lasciti, una squadra di creativi e fotografi che ha documentato, attraverso il reportage di Pier Galli (@pier.urbex), i resti della discoteca fantasma un tempo piena di vita, accompagnando le immagini alle note di Discoteche abbandonate di Max Pezzali. Dai commenti sotto i post emerge chiaramente che, nonostante il degrado, questo luogo continua a vivere, da qualche parte, nella memoria collettiva di chi vi ha trascorso gli anni migliori, quando le estati sembravano non finire mai.

Il mito di una generazione

Ogni fotogramma del video virale sui social sembra riportare un’eco che le mura scrostate e le piste vuote non possono cancellare. È la musica lontana, quella che ha fatto ballare un’intera generazione e che oggi rivediamo nei commenti sotto al post che testimoniano l’abbandono della struttura. Ciò che sembra un mucchio di cemento, graffiti e sporcizia, per molti è molto di più: ogni vetro rotto è un frammento di giovinezza di migliaia di persone che hanno riso, sudato e ballato sotto quello strobo e sopra la mitica e immortale chiatta.