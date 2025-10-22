Distretto delle calzature. La fiera made in Marche: "Manifattura in vetrina"

Al Fermo Forum, oggi (ore 11), si alzerà il sipario sulla prima edizione di Abc Fashion Event. È la nuova fiera degli accessori per borse e calzature, e l’obiettivo è di farla diventare un punto di riferimento importante per operatori, buyer, distributori, che già al debutto arriveranno da tutta Italia. Gli spazi espositivi sono tutti esauriti a conferma di un rinnovato interesse per il settore. Infatti, sono settanta le aziende partecipanti, rappresentate principalmente da espositori marchigiani, ma con una quota proveniente anche da fuori dei confini regionali (Toscana, Puglia, Lombardia, Veneto e Campania).

"Operatori, buyer, distributori italiani e stranieri da sempre ci guardano, ci apprezzano e incontrano i nostri imprenditori nelle fiere mondiali – dice Valentino Fenni, rappresentante di Abc, società che organizza la manifestazione, ma anche presidente dei calzaturieri di Confindustria Fermo e vicepresidente di Assocalzaturifici –. Abbiamo effettuato un sondaggio su un campione identificativo di imprenditori e operatori e il risultato è stato per certi versi sorprendente: Abc potrebbe rivelarsi un’opportunità attraente, perché permette di incontrarsi nel cuore del distretto, andando anche oltre la fiera, potendo entrare direttamente nelle aziende". "Questo feedback – aggiunge Fenni – ci ha dato ulteriore forza e convinto che il progetto può diventare un modo per dare una vetrina al territorio. Mettiamo in evidenza la nostra manifattura e allo stesso tempo creiamo una fiera che sta attirando numerosi operatori, ma non fuori, bensì proprio nel nostro territorio".

L’obiettivo è di creare un appuntamento con cadenza semestrale per fare il punto e interagire, puntando a divenire da subito un riferimento nazionale per il settore. "Ma sono consapevole del fatto che bisogna lavorare anche sul piano virtuale e per questo il sito internet e la pagina Instagram diventeranno dei canali che lavoreranno per tutto l’anno – spiega Fenni –. Vogliamo davvero creare una rete".

Fenni, perché avete ritenuto necessario organizzare una fiera ponendo al centro gli accessoristi? "La fiera è principalmente dedicata agli accessoristi e alla componentistica per calzature e pelletteria, perché il nostro distretto è uno dei più importanti al mondo ed è la spina dorsale del polo produttivo calzaturiero. Chi viene nel nostro territorio con un’idea dopo poche ore riesce a creare un prototipo, perché a distanza di pochi chilometri trova a disposizione formifici, tacchifici, pellami, suolifici, ovvero tutto quello che occorre per realizzare una nuova collezione di calzature. Il distretto fermano-maceratese infatti, con tremila aziende e oltre ventimila addetti, ha nella produzione di alta qualità uno dei poli più importanti al mondo nel settore di calzature e accessori".

Come va sul fronte delle presenze? "La fiera si sta rivelando particolarmente importante e abbiamo avuto richieste di partecipazione da ogni distretto calzaturiero del Paese. Da qualche giorno siamo stati costretti anche a rinunciare ad alcuni espositori, perché gli spazi a disposizione erano ormai tutti occupati".

In futuro darete una connotazione anche internazionale? "Come prima edizione abbiamo voluto circoscrivere la partecipazione ai soli operatori italiani e solo successivamente confidiamo nel coinvolgimento delle istituzioni e in modo particolare dell’Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ndr) per internazionalizzare sempre di più questo evento". La manifestazione vede il patrocinio di Regione, Comune di Fermo, Camera Marche, Assocalzaturifici, Cna, Confartigianato e Confcommercio, oltre a importanti manifestazioni fieristiche, come Micam ed Expo Riva Schuh. "Cercheremo di fare da catalizzatore, creando una rete che coinvolge il mondo artigianale e industriale – dice ancora Fenni –. La scelta di puntare anche sugli accessori è stata fatta perché la componentistica è il perno di un’economia che valorizziamo con il prodotto finito".