Dossier multe stradali. In meno di tre anni stangata da 86 milioni

Tra il 2023 e i i primi sette mesi del 2025 nelle Marche sono stati incassati 86 milioni e 36mila euro provenienti da multe per violazioni al codice della strada. E’ quanto emerge dall’analisi effettuata dal Centro Studi Enti Locali sulla base di dati Mef e Istat, all’interno della quale mancano però alcuni comuni o perché non hanno fatto multe o perché non sono disponibili i dati. Poco cambia: le multe si presentano ancora come una gallina dalle uova d’oro per le sofferenti casse degli enti locali. Gli incassi più rilevanti - in valore assoluto - come era lecito aspettarsi, riguardano in particolare i centri maggiori, ma non mancano le eccezioni. Gli introiti più consistenti, infatti, sono quelli registrati dall’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo, che comprende Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Pesaro, Tavullia e Vallefoglia: oltre 7,3 milioni di euro. A seguire c’è il comune di Cagli, con 7,02 milioni, non esattamente un grande centro, visto che conta poco meno di 8mila abitanti, seguito da Fano con 6,78 milioni. Seguono, ma ad una certa distanza, Senigallia con 4,36 milioni, e Falconara con 3,56 milioni. Un altro gruppetto presenta incassi significativi, ma più bassi: Porto San Giorgio con 2,97 milioni di euro, Porto Recanati con 2,75 milioni di euro, San Benedetto del Tronto con 2,6 milioni di euro, Castelfidardo con 2,55 milioni di euro e Macerata con 2,44 milioni di euro.

Se si guarda l’importo pro capite, però, la classifica è ben diversa. Va precisato che il dato "pro capite" va inteso come indicatore del rapporto tra popolazione residente e incasso totale, non come importo pagato da ogni cittadino, anche perché in molti casi – soprattutto nei comuni turistici o lungo le principali direttrici stradali – una parte significativa delle multe è pagata da automobilisti di passaggio o visitatori. Detto questo, nei dieci comuni che hanno introitato le somme maggiori abbiamo 885 euro a Cagli, 220 a Porto Recanati, 191 a Porto San Giorgio, 138 a Castelfidardo, 137 a Falconara, 113 a Fano, 99,6 a Senigallia, 60 a Macerata, 55,8 per l’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo, 55,3 a San Benedetto del Tronto.

Cagli a parte, ci sono anche altri piccoli centri che vantano incassi significativi: tanto per fare un esempio, il comune di Numana ha incassato 1,49 milioni, più di quello di Pesaro, 1,4 milioni. Non a caso lo stesso Centro studi rileva che l’analisi mostra come, se si guarda in particolare al gettito pro capite, "a primeggiare sono spesso sono spesso i piccoli centri turistici o quelli situati lungo arterie di traffico strategiche". Naturalmente i fattori che concorrono a definire il quadro delle multe sono tanti: la disponibilità, ma anche il tipo e il posizionamento di rilevatori elettronici, la presenza sul territorio dei Comuni di arterie stradali ad alta intensità di traffico, la possibilità e la quantità di pattuglie di agenti in strada, tanto per citarne alcuni.

Un modo per garantire maggiore sicurezza, come ovviamente si afferma, oppure un modo per fare cassa, come sospettano tanti cittadini, specie in alcune realtà? E’ un fatto che a forza di interventi dei giudici, gli strumenti devono essere omologati, gli impianti segnalati, e via dicendo. Ma forse c’entra anche altro. "Sebbene si tenda a pensare ai mesi estivi come a quelli in cui si verificano le grandi "migrazioni" verso le mete turistiche – scrive il Centro Studi Enti locali - il mese nero per le sanzioni stradali sembra essere dicembre. Sia nel 2023 che nel 2024 è infatti stato questo il momento dell’anno in cui si sono concentrate le entrate di questo tipo. In particolare, spicca come mese record del triennio il dicembre 2024, quello del debutto del nuovo Codice della strada".